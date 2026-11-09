L’AC Milan blinde sa pépite Cisse : le club dit non à Brighton, la prolongation de contrat est prête

L’AC Milan veut conserver Alphadjo Cisse : le club a déjà refusé une proposition verbale de Brighton pour le joueur né en 2006 et travaille à la finalisation d’une prolongation jusqu’en 2030, assortie d’une revalorisation salariale.

L’INTÉRÊT DES CLUBS EUROPÉENS ET LA PROLONGATION - La grande surprise de l’AC Milan jusqu’ici a couronné un début de saison tonitruant par une convocation en équipe première d’Italie par Roberto Mancini : pour l’instant, il compte 8 buts en 12 matches toutes compétitions confondues, entre la Serie A et la Ligue Europa. Des chiffres qui ont évidemment suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens, comme le raconte Matteo Moretto dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano. L’AC Milan entend refuser toutes les offres et prolonger le contrat du joueur de 20 ans.

NON À L’OFFRE DE BRIGHTON - L’AC Milan a dit non aux propositions verbales de plusieurs clubs, notamment de Premier League, dont Brighton, deuxième du classement derrière Arsenal et véritable surprise de ce début de saison en Angleterre. Une prolongation se profile pour le jeune international italien, que le duo Furlani-Moncada a réussi à arracher au PSV, qui avait pratiquement bouclé et finalisé son recrutement.

LE PROJET - Lorsque le joueur a vu l’AC Milan entrer en lice, il n’a pas hésité et a refusé le club néerlandais. Le projet sportif, à savoir l’envoyer en prêt à Catanzaro, a également joué un rôle clé pour lui, car ce parcours était le bon et porte aujourd’hui ses fruits. L’AC Milan l’a payé 8 millions d’euros, après avoir tenté de le recruter les années précédentes auprès de la Primavera du Vérone : à l’époque, Setti réclamait entre 4 et 5 millions, alors que Cisse n’avait pas encore fait ses débuts en équipe première.