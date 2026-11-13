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L’AC Milan suivrait la situation de Virgil van Dijk à Liverpool, alors que le défenseur expérimenté approche de la fin de son contrat actuel. L’international néerlandais pourrait devenir l’un des joueurs libres les plus en vue sur le marché s’il ne parvient pas à s’entendre avec le club de Premier League sur une prolongation.

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L’AC Milan surveille les négociations contractuelles au point mort à Anfield

L’avenir de Van Dijk reste au centre des discussions alors qu’il aborde la dernière ligne droite de son passage à Liverpool. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan s’intéresse depuis longtemps à l’ancien joueur de Southampton. Gerry Cardinale, propriétaire du Milan, et Zlatan Ibrahimovic, conseiller principal du club, apprécieraient tous deux beaucoup les qualités de leader et les qualités techniques du défenseur. Les liens entre les deux clubs sont également renforcés par RedBird Capital Partners, la société de Cardinale, qui détient une participation minoritaire dans Fenway Sports Group, la société mère de Liverpool.

Malgré cet intérêt, une éventuelle arrivée à San Siro dépend de la possibilité de recruter Van Dijk sans indemnité de transfert. Compte tenu de l’âge du joueur et du salaire élevé qu’il perçoit actuellement en Angleterre, le club italien n’est prêt à conclure l’opération que dans le cadre d’un transfert libre.

Van Dijk évoque son avenir incertain

Le joueur est lui-même resté évasif sur le club où il évoluera la saison prochaine. Après une récente rencontre de Premier League contre Crystal Palace, Van Dijk a fait le point sur son état d’esprit : « Voyons ce que la saison nous réserve. Jusqu’ici, j’ai déjà vécu des moments formidables. Si cela se prolonge, tant mieux. Sinon, j’irai ailleurs », a déclaré le capitaine.

Si le Milan lui offre la possibilité de rester au sommet du football européen, le club doit faire face à une forte concurrence venue d’autres continents. Le quotidien italien reconnaît que, si Van Dijk privilégie un dernier contrat lucratif à ce stade de sa carrière, l’AC Milan aura du mal à rivaliser avec de riches concurrents d’Arabie saoudite et de Turquie, notamment Fenerbahce et Galatasaray. En revanche, si le Néerlandais souhaite continuer à jouer au plus haut niveau possible, San Siro pourrait être une destination idéale, surtout si le Milan se qualifie pour la Ligue des champions la saison prochaine.

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Liverpool prépare une nouvelle ère en défense

Liverpool semble aborder avec prudence les négociations avec ses cadres, le club souhaitant, selon certaines informations, éviter « un nouveau cas Mohamed Salah ». L’attaquant égyptien avait réalisé une remarquable saison 2024-2025, qui lui avait valu une prolongation de contrat lucrative. Ses statistiques et ses performances avaient ensuite nettement décliné, poussant Liverpool à s’en séparer l’été suivant.

Alors que Van Dijk est désormais bien avancé dans la trentaine, le sentiment qu’un renouvellement se prépare est renforcé par la situation de Joe Gomez, défenseur présent de longue date au club, dont le contrat arrive lui aussi à échéance dans quelques mois. La défense ayant besoin de sang neuf, Liverpool se tourne déjà vers l’avenir : le club dispose d’une option d’achat dans le cadre du prêt de Ronald Araujo et accompagne la progression de plusieurs jeunes défenseurs centraux prometteurs, dont l’Italien Giovanni Leoni.

Concilier l’objectif du top 4 et les échéances européennes

Sur le terrain, le Milan occupe actuellement la quatrième place de Serie A avec 24 points, à cinq longueurs de la Lazio, leader du championnat. Après la trêve internationale en cours, l’AC Milan retrouvera le championnat en recevant Frosinone le 22 novembre, avant de se déplacer chez l’Olympiacos en Ligue Europa quatre jours plus tard, le 26 novembre.