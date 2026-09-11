Kylian Mbappé brise le silence sur le « mème du dictateur » : « Cela témoigne d’un manque de… »

Kylian Mbappé a réagi à la « meme du dictateur » dans un entretien avec France Football. Depuis des années, des photos retouchées du Français en tenue de dictateur circulent sur les réseaux sociaux. Mbappé dit pouvoir en voir en partie l’humour, mais souligne aussi la gravité des actes des véritables dictateurs avec le visage desquels il est mis en scène.

Le meme est né en 2024. Cette année-là, Mbappé avait menacé d’attaquer en justice l’influenceur français Mohamed Henni. Henni avait donné le nom de Mbappé à un menu kebab : « Pain de boulanger, rond comme la tête de Mbappé. »

Henni s’en était pris à lui lorsqu’il est devenu clair que Mbappé voulait engager des poursuites judiciaires contre lui, affirmant notamment que l’attaquant « avait fait de son nom une dictature ». Les premiers memes sont apparus peu après.

En avril de cette année, une rumeur a circulé selon laquelle Mbappé n’aimait pas le meme, ce qui a conduit à une utilisation bien plus fréquente de celui-ci ces derniers mois. Ses prétendues positions de pouvoir d’abord au Paris Saint-Germain, puis maintenant au Real Madrid, ont également contribué à l’usage du meme.

Mbappé a désormais réagi pour la première fois à son meme, utilisé pour le représenter notamment en Kim Jong-un, Mao Zedong, Joseph Staline et Mobutu Sese Seko.

« Ce que je pense des memes “dictateur” sur moi ? Il y a un côté drôle, parce qu’on sent que, pour certaines personnes, c’est simplement un amusement innocent. »

« Il y a aussi un autre aspect moins drôle, parce qu’on sait quels dégâts ce genre de personnes a causés au fil de l’histoire. »

« Être comparé à des gens qui tuent d’autres personnes, ou qui ont rendu des millions et des millions de gens malheureux... Je ne pense pas avoir fait cela dans ma vie. »

« D’un côté, je sais que c’est censé être léger et que les gens ne veulent pas pousser cela aussi loin, mais parfois cela témoigne d’un manque de conscience politique et humaine. »

Ousmane Dembélé plaisante régulièrement à propos du meme. « Lui, c’est différent », répond Mbappé. « Il l’a découvert via les réseaux sociaux. Chez lui, c’est juste pour rigoler. »



