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kulusevski tottenhamGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Kulusevski, choc : « On m’a proposé une greffe du genou »

D. Kulusevski
Tottenham

Depuis le rassemblement de l’équipe de Suède, Dejan Kulusevski revient sur la blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant près de deux ans, avec une déclaration choc : « On m’a proposé une greffe de genou. »

« J’ai dû passer tout l’été dernier à parler avec d’autres médecins d’une autre opération chirurgicale. Il s’agissait d’une greffe de genou — rapporte TuttoJuve.comJ’aurais remplacé mon genou par celui de quelqu’un d’autre. Puis j’ai dit non : « On va faire comme ça : si j’ai mal quand je joue, je devrai jouer malgré la douleur. » Je me suis entraîné et j’ai essayé de vivre comme une personne normale. J’étais convaincu que tout finirait par s’arranger. Jusqu’à présent, j’ai eu raison. »

L’ancien joueur de la Juventus, né en 2000 et à Tottenham depuis 2022, raconte : « J’ai passé tout l’été à discuter avec d’autres médecins de la possibilité de subir une nouvelle opération. Il se serait agi d’une greffe de genou : j’aurais remplacé mon genou par celui de quelqu’un d’autre. J’ai répondu non. Si j’ai mal quand je joue, alors je jouerai malgré la douleur. »

Kulusevski ajoute : « Beaucoup n’y ont pas cru, beaucoup étaient sceptiques. Même au sein du club. Pendant cette période, certaines personnes m’ont déçu, mais je dois en même temps tout leur pardonner. Parfois, on aimerait avoir reçu plus d’aide, et ainsi de suite. Mais, en même temps, je comprends que nous faisons tous partie d’une activité commerciale. »

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