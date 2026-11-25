Comment regarder Kuching City - Phnom Penh avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez à son site web ou ouvrez son application de streaming.

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Avant-match

AFC Champions League Two - Journée 5 26 nov. 2026 - 05:00

Kuching City reçoit Phnom Penh dans le groupe H de la Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux équipes cherchent à améliorer leur position au classement.

Le club malaisien reste sur une victoire 2-0 sur le terrain de Negeri Sembilan en Liga Super, le 20 novembre. Il s’était imposé sur le même score contre Gangwon FC dans la compétition continentale le 5 novembre.

Ce succès faisait suite à une défaite 1-0 face au même adversaire une semaine plus tôt. Kuching a également fait match nul 1-1 contre Kitchee en octobre et perdu 3-2 face à Brunei DPMM en championnat.

Phnom Penh arrive en tête du groupe H. Le club s’était imposé 2-1 contre Kuching City au match aller, le 17 septembre. Les locaux ont donc l’occasion de prendre leur revanche.

Le club cambodgien a perdu 2-1 contre Kitchee le 5 novembre, après avoir battu ce même adversaire 2-0 le 29 octobre. Il s’est également imposé sur le terrain de Gangwon FC en octobre.

Kuching occupe la troisième place du groupe : obtenir un résultat à domicile est donc important. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

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