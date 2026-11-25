Comment regarder Kuching City - Phnom Penh avec un VPN
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- Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
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- Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !
Avant-match
Kuching City reçoit Phnom Penh dans le groupe H de la Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux équipes cherchent à améliorer leur position au classement.
Le club malaisien reste sur une victoire 2-0 sur le terrain de Negeri Sembilan en Liga Super, le 20 novembre. Il s’était imposé sur le même score contre Gangwon FC dans la compétition continentale le 5 novembre.
Ce succès faisait suite à une défaite 1-0 face au même adversaire une semaine plus tôt. Kuching a également fait match nul 1-1 contre Kitchee en octobre et perdu 3-2 face à Brunei DPMM en championnat.
Phnom Penh arrive en tête du groupe H. Le club s’était imposé 2-1 contre Kuching City au match aller, le 17 septembre. Les locaux ont donc l’occasion de prendre leur revanche.
Le club cambodgien a perdu 2-1 contre Kitchee le 5 novembre, après avoir battu ce même adversaire 2-0 le 29 octobre. Il s’est également imposé sur le terrain de Gangwon FC en octobre.
Kuching occupe la troisième place du groupe : obtenir un résultat à domicile est donc important. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.