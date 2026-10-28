Kroos regrette l'absence de Vinicius lors du Clasico et donne son avis sur le Ballon d'Or

Toni Kroos, légende du Real Madrid, a donné son avis sur la récente victoire madrilène face au Barça lors du Clasico, et sur ce qui confère à la formation blanche l'avantage dans les grands rendez-vous, avant de passer à un autre dossier tout aussi important : la course au Ballon d'Or, qui s'est achevée par le sacre de Harry Kane au détriment de Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Dans le podcast EINFACH MAL LUPPEN, animé avec son frère Felix, l'ancienne star allemande a salué le travail accompli par José Mourinho en menant le Real Madrid à la victoire contre le Barça sur le score de 2-1 lors du dernier Clasico au Camp Nou, estimant que l'entraîneur portugais a été l'une des principales raisons du changement d'image affiché par la formation madrilène lors des dernières confrontations face à son rival traditionnel.





Kroos a déclaré que le Barça avait imposé sa supériorité lors des six ou sept dernières confrontations entre les deux équipes, ce qui laissait présager la poursuite des difficultés madrilènes avant la rencontre, d'autant que le Real Madrid avait encaissé de nombreux buts lors de ces matchs.

Mais Kroos a estimé que la formation madrilène s'était présentée cette fois avec davantage de courage, aussi bien avec le ballon que sans lui, saluant son organisation et le pressing qu'elle a imposé aux joueurs du Barça, qui a poussé des éléments comme Pedri et Raphinha à commettre des erreurs inhabituelles.

Il a ajouté que le Real Madrid avait dominé dans de nombreux duels et avait su exploiter les problèmes du Barça lorsque celui-ci échoue à imposer sa mainmise habituelle sur le cours du jeu.

Mbappé et Vinicius, un trésor inestimable

Évoquant les capacités offensives du Real Madrid, Kroos a regretté l'absence de Vinicius Junior lors du Clasico, expliquant que les espaces laissés dans son dos par João Cancelo auraient offert à l'ailier brésilien des occasions de faire mal au Barça, grâce à sa vitesse et à sa capacité à exploiter les espaces.

La star allemande a également défendu la valeur de Mbappé et Vinicius au sein de l'équipe, estimant que disposer de joueurs d'une telle vitesse représente un trésor et un véritable cadeau pour les milieux de terrain.

Kroos a précisé que le duo possédait une vitesse supérieure de trois foulées à celle des défenseurs, ce qui fait de la transmission du ballon dans les espaces une arme exceptionnelle, et il a par ailleurs souligné la bonne entente entre Arda Güler et Mbappé.

Malgré ses éloges envers le Real Madrid, Kroos n'a pas ignoré la supériorité du Barça sur le plan du jeu, estimant que la formation catalane était meilleure dans la possession et le contrôle des matchs, mais qu'elle souffre lorsque son pressing ne parvient pas à récupérer le ballon et qu'elle est contrainte de défendre.

Kroos dévoile son avis sur le résultat du Ballon d'Or

Loin du Clasico, Kroos a dévoilé sa position sur le sacre de Harry Kane au Ballon d'Or 2026, estimant que la concurrence avait été ouverte comme jamais auparavant, en raison de la proximité des niveaux des candidats et de l'influence considérable de la Coupe du monde dans la désignation du vainqueur.

La star allemande a expliqué que le tournoi mondial avait acquis un poids exceptionnel dans le vote, indiquant que si la saison footballistique avait été évaluée seule, le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia aurait été son choix préféré, en tant que meilleur joueur de la meilleure équipe d'Europe, en référence aux exploits du Paris Saint-Germain.

Kvaratskhelia a occupé la sixième place du classement final, après avoir contribué au sacre de son équipe avec un triplé historique, mais la sélection de Géorgie ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du monde, ce qui a amoindri ses chances selon Kroos.

L'ancien joueur du Real Madrid a estimé que Mbappé n'aurait pas figuré parmi les cinq premières places sans sa participation à la Coupe du monde, et il a également jugé que Yamal aurait eu du mal à atteindre les cinq premières places sans le sacre de l'Espagne au titre mondial.

Kane a gagné sans campagne : un message indirect à Mbappé

Mais la déclaration la plus marquante est venue lorsque Kroos a évoqué la différence entre Kane et les autres candidats, indiquant que l'attaquant anglais était le seul à ne pas avoir lancé de campagne préalable pour remporter le Ballon d'Or.

Cette position prend toute son importance au regard de la polémique qui a entouré Mbappé avant la cérémonie, après qu'il a parlé publiquement de son ambition de remporter le trophée et qu'il est entré dans des débats médiatiques quant à sa légitimité à l'obtenir.

En revanche, Kane a tranché la course après avoir inscrit 73 buts avec son club et la sélection de son pays durant la saison 2025-2026, contribuant au sacre du Bayern Munich dans le triplé national, en plus de la qualification de l'équipe en demi-finale de la Ligue des champions.



