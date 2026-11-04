Rasmus Kristensen affirme que Frenkie de Jong est le joueur auprès duquel il a le plus appris durant son passage à l’Ajax. Le latéral droit du FC Midtjylland s’est exprimé en conférence de presse avant le match de phase de groupes de la Ligue Europa Conférence prévu jeudi.

Présent devant la presse mercredi, Kristensen a fait l’éloge de plusieurs de ses anciens coéquipiers à l’Ajax. « Sur le plan humain, j’ai beaucoup appris de Lasse Schöne. Il est danois, connaît parfaitement le club et m’a beaucoup appris », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés notamment par ESPN.

« Je veux dire, il y a tout simplement énormément de joueurs. Mais j’aimais vraiment regarder jouer Frenkie de Jong », a ajouté l’ancien joueur de l’Ajax, adressant ainsi un beau compliment au milieu de terrain du FC Barcelone.

Kristensen a poursuivi : « J’ai bien sûr aussi joué avec Matthijs de Ligt. Mais il y en a tellement à citer. Hakim Ziyech, Dusan Tadic, David Neres. Il y avait tant de joueurs à l’époque, c’était tout simplement incroyable. »

L’effectif de l’Ajax a depuis beaucoup changé, comme le sait Kristensen. « Daley Blind est le seul joueur encore à l’Ajax avec qui j’ai joué. Et je suis toujours très ami avec Kasper Dolberg. »

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Kristensen a remporté le titre de champion et la Coupe des Pays-Bas avec l’Ajax en 2019. L’équipe a également atteint les demi-finales de la Ligue des champions. « Cela a été une formidable expérience d’apprentissage et un grand privilège de faire partie de cette équipe. »

« Je me suis retrouvé dans un groupe avec des coéquipiers qui étaient meilleurs que moi. Il faut aussi l’accepter. J’ai énormément appris pendant cette année et demie, mais je savais aussi que je n’allais pas avoir beaucoup de temps de jeu. C’est pour cela que je suis parti », a expliqué le défenseur de 29 ans.