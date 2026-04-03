Kraay : « Si seulement Feyenoord l'avait recruté à la place de Diarra et Borges »

Hans Kraay junior regrette qu'Oscar Sjöstrand quitte le SC Cambuur pour rejoindre le Malmö FF. Selon ce supporter de la Keuken Kampioen Divisie, l'ailier gauche suédois aurait été un véritable atout pour le Feyenoord.

Cambuur reçoit une somme record de deux millions d'euros pour Sjöstrand, qui a largement contribué à la promotion en Eredivisie. L'ailier a inscrit jusqu'à présent dix buts et délivré sept passes décisives en 32 matches de la Keuken Kampioen Divisie.

« C'est tout simplement un bon joueur », a déclaré Kraay vendredi soir sur ESPN. « Et je sais bien que c'est la KKD, et qu'il faut être très prudent quand on parle du milieu de tableau. Mais Sjöstrand est meilleur que Diarra et Borges, qui jouent à Feyenoord. C'est une évidence. »

Kraay poursuit son analyse : « Si seulement Feyenoord avait recruté Sjöstrand au lieu de Diarra et Borges. Ça aurait permis d’économiser treize millions d’euros », a déclaré le journaliste et analyste de la chaîne payante.

L'année dernière, Feyenoord a déboursé 3,5 millions d'euros pour Diarra, en provenance du club turc d'Istanbulspor. L'ailier gauche n'est pas une valeur sûre derrière Robin van Persie et n'a disputé jusqu'à présent que 298 minutes, réparties sur six matchs. Une blessure à la cheville a tenu Diarra à l'écart des terrains pendant plus de deux mois.

Borges a disputé seize matches, marquant trois buts et délivrant une passe décisive. Juste avant la trêve internationale, Van Persie a laissé le milieu de terrain portugais sur le banc pendant 90 minutes contre l'Ajax (1-1).