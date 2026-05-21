Kraay s’enthousiasme : « C’est le Sangaré du FC Volendam. »

Mercredi, lors du match Willem II - FC Volendam (1-2) comptant pour les barrages du championnat « Keuken Kampioen », Hans Kraay junior s’est dit impressionné par un élément du onze visiteur. « On se dit : "Waouh, quel milieu de terrain !" », a-t-il confié à ESPN.

Kraay salue la performance de Gibson Yah, relayeur de l’équipe dirigée par Rick Kruys. « Si on était venu pour voir un autre joueur et qu’on l’avait observé lui… Il intercepte les ballons sans tacle glissé, il lit bien le jeu, il accélère vite et il lance des passes en profondeur. »

Selon l’expert de la Keuken Kampioen Divisie, le perdant du jour ne possède pas de joueur de ce calibre. « Si seulement Willem II en avait un comme lui », constate Kraay au sujet du club local, battu 1-2 sur sa propre pelouse.

Âgé de seulement 22 ans, Yah est toutefois souvent blessé et a manqué plusieurs matchs la saison dernière. « Il a régulièrement des petits bobos, et c’est bien dommage pour ce Sangaré de Volendam. »

L’analyste établit ainsi un parallèle avec Ibrahim Sangaré, l’ancien milieu du PSV, transféré à Nottingham Forest mi-2023 pour environ 40 millions d’euros.

Déjà, il y a quelques mois, Kraay avait salué les qualités de Yah, formé à Jong FC Utrecht, affirmant qu’il « pourrait facilement s’imposer dans le ventre mou de la Eredivisie ».