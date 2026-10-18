Kraay cite Veerman et Saibari dans une analyse sévère du PSV

Hans Kraay junior a été consterné samedi par le PSV, qui s’est ridiculisé face à ADO Den Haag, équipe de bas de tableau (2-1). Pour le consultant, les départs de Joey Veerman et d’Ismael Saibari se font clairement sentir chez le champion en titre d’Eindhoven.

Veerman a forcé son transfert vers le Borussia Dortmund l’été dernier. Saibari a été récompensé de sa belle saison comme meneur de jeu du PSV par un transfert au Bayern Munich, qui a déboursé environ 50 millions d’euros.

« Certaines personnes ne tiennent pas Joey Veerman en haute estime. Mais hier (samedi, NDLR), je me suis dit : Veerman et Saibari apportaient quand même un supplément de qualité », estime Kraay dimanche matin dans Goedemorgen Eredivisie. « Surtout quand ADO a commencé à jouer avec plus d’audace et à presser avec un joueur de plus. »

Kraay voit à cet égard une grande différence avec la saison dernière. « Quand le PSV était sous pression avec Veerman, les défenseurs centraux lui donnaient le ballon. On pouvait alors monter en soutien et commencer à jouer. Veerman trouvait ensuite Saibari, et on pouvait monter encore davantage. »

Sjoerd Mossou ne s’inquiète pas encore pour le PSV sans Veerman et Saibari. « Mais le PSV de ces dernières années aurait au moins pris un point ici, pourrait-on penser. Perdre ce match à ce stade de la saison est préoccupant, surtout parce que cela vous fait prendre du retard sur Feyenoord. »

Feyenoord s’est imposé samedi 3-4 sur le terrain d’un Telstar courageux, au terme d’un match spectaculaire. Le PSV, en difficulté, compte désormais quatre points de retard sur le leader de Rotterdam.