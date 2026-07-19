Le défenseur français Jules Koundé a clarifié son avenir au FC Barcelone après l'élimination des Bleus de la Coupe du monde 2026.

Ces déclarations interviennent alors que les spéculations vont bon train quant à un éventuel départ de Koundé du Barça lors du mercato estival actuel.

Âgé de 27 ans, le défenseur n’a disputé que quelques minutes lors du match haletant pour la troisième place contre l’Angleterre, perdu 6-4 par les Bleus, avant de quitter la compétition avec regret après un nouvel échec en sélection.

Après la rencontre et sa participation au Mondial, le défenseur s’est présenté en zone mixte pour évoquer son avenir, alors que son nom circule dans les rumeurs de départ du Barça.

« Mon souhait est de réaliser une grande saison. Pour cela, je vais d’abord me reposer afin de revenir plus fort », a-t-il confié à DAZN. « Je veux faire mieux et aider Barcelone du mieux que je peux », a-t-il ajouté, précisant que son attention reste entièrement tournée vers le club catalan.

Ces derniers jours, son nom a été associé au Bayern Munich, qui l’aurait inscrit sur sa short-list, mais aucune offre officielle n’a encore été déposée. Barcelone considère le défenseur français comme un élément clé et ne l’autorisera à partir qu’en cas d’offre financière très importante, ce qui n’est pas encore le cas.

Interrogé sur la finale de la Coupe du monde, il a refusé de donner l’avantage à l’Espagne ou à l’Argentine, estimant que la rencontre s’annonce très équilibrée.

Concernant la finale, il a refusé de se lancer dans les pronostics, estimant que la rencontre s’annonce très équilibrée, chaque équipe possédant ses forces et ses faiblesses.

Il a par ailleurs confié ne pas avoir échangé avec ses coéquipiers du Barça, « pour ne pas les déranger », tout en leur adressant ses vœux de réussite pour la finale.