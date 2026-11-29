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Le quatre à zéro infligé par Al Ahly à l'Angolais Primeiro de Agosto n'a pas été qu'un départ réussi dans la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ce succès a aussi envoyé de nombreux messages sur la volonté de l'équipe de surmonter ses récents faux pas et de retrouver sa personnalité habituelle, sous la direction de Sami Komsan, qui a pris les commandes techniques dans une période difficile.

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Al Ahly s'est largement imposé face à Primeiro de Agosto (4-0) pour son entrée dans la compétition continentale. Le club a ainsi offert à ses supporters une dose d'optimisme après une période marquée par un recul des résultats et du niveau de jeu, avec l'espoir que ce succès soit le point de départ d'un retour à l'équilibre.

Après la rencontre, Sami Komsan a évoqué la portée de cette victoire, les coulisses de sa gestion des joueurs et la situation réelle d'Imam Ashour, ainsi que sa vision de la suite. Mohamed Hany et Ali Mahmoud ont, eux, décrit l'ambiance dans le vestiaire et expliqué les raisons de la belle prestation face à l'équipe angolaise.

Sami Komsan a affirmé que ce large succès reflète la personnalité d'Al Ahly, sa force et sa volonté constante de gagner. Il a souligné que l'équipe s'était bien montrée sur les plans technique et défensif, notamment dans le pressing exercé sur l'adversaire.

« La victoire reflète la personnalité d'Al Ahly, sa force et sa volonté de gagner, et cela s'est clairement vu sur le plan technique, que ce soit à travers le pressing ou la performance défensive », a déclaré Komsan lors de la conférence de presse d'après-match.

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Il a ajouté : « Nous avions un problème à cause des blessures, c'est normal, mais je pense que nous parviendrons dans les prochaines semaines à remettre l'équipe sur la bonne voie. »

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L'entraîneur est également revenu sur sa relation avec les supporters d'Al Ahly, expliquant qu'il mesure parfaitement la pression que vivent les fans, du fait de la longue période passée au club, mais aussi parce qu'il est lui-même supporter de l'équipe.

« Du fait du temps que j'ai passé au club, et parce que je suis moi-même supporter d'Al Ahly, je comprends très bien ce que ressentent les gens et à quel point l'humeur des supporters influe sur les joueurs. Ce qui attriste les supporters, c'est l'absence d'état d'esprit ou de bonnes performances, deux qualités auxquelles Al Ahly les a habitués au fil des années, et c'est ce que nous essayons de retrouver », a-t-il expliqué.

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Komsan a insisté sur le fait que rétablir la confiance au sein du groupe constitue une priorité pour la suite, assurant que Wael Gomaa et le staff technique l'aideront dans cette mission.

« Wael Gomaa et le staff technique vont m'aider dans cette tâche. Il faut redonner confiance à tout le monde, et les joueurs ont besoin d'en faire preuve. Tout joueur qui porte le maillot d'Al Ahly a de grandes responsabilités et de grandes exigences. Nous avons des erreurs que nous devons corriger, et je pense que nous allons progresser de plus en plus dans les prochaines semaines », a-t-il poursuivi.

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Komsan a tenu à remercier Mohamed El Shenawy, capitaine d'Al Ahly, pour son rôle dans le soutien apporté à ses coéquipiers pendant cette période difficile, et a affiché sa confiance dans tous les éléments disponibles, joueurs expérimentés comme jeunes.

« Je remercie tout particulièrement Mohamed El Shenawy pour son soutien aux joueurs dans cette période. Chaque match a ses joueurs adaptés et ses idées différentes, et j'ai confiance en tous les joueurs disponibles, qu'il s'agisse de grandes vedettes ou de jeunes », a-t-il déclaré.

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Un accord particulier avec Imam Ashour et de la confiance pour Bakrar et Benjdida

Komsan a dévoilé les coulisses de l'absence du duo Mounsef Bakrar et Soufiane Benjdida face à Primeiro de Agosto. Il a affirmé sa confiance dans leurs qualités, précisant que leur mise à l'écart pour ce match s'inscrivait dans un plan visant à mieux les préparer pour la suite.

« Nous avons confiance en Mounsef Bakrar et Soufiane Benjdida, et il était important que les deux soient absents afin de revenir dans de meilleures conditions », a-t-il dit.

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L'entraîneur a également détaillé la situation d'Imam Ashour, qui n'était pas totalement prêt physiquement en raison d'une blessure. Il a indiqué qu'ils s'étaient mis d'accord pour qu'il ne soit pas titularisé, avec la possibilité de le faire entrer selon les besoins du match.

« Imam souffrait d'une blessure et n'était pas totalement prêt. Je me suis mis d'accord avec lui pour qu'il commence sur le banc et qu'on le fasse entrer si nous avions besoin de lui. Je le remercie d'avoir compris cela », a-t-il ajouté.

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Concernant le dossier des recrues, Komsan a refusé de se précipiter pour évoquer les besoins d'Al Ahly, assurant qu'une évaluation précise de l'équipe déterminera les postes à renforcer dans les prochains mois.

Il a expliqué que tous les joueurs ont leur chance de jouer et que les besoins de l'équipe se préciseront en début d'année, soulignant que sa priorité actuelle est le prochain match face au club togolais de l'ASKO Kara.

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Il a indiqué que cette prochaine rencontre revêt une grande importance à ses yeux, non seulement pour confirmer la première place d'Al Ahly dans le groupe, mais aussi pour poursuivre la préparation des joueurs et créer chez chacun une plus grande motivation à jouer.

Hany : l'esprit combatif, secret du 4-0, et les supporters m'ont rendu heureux

De son côté, Mohamed Hany s'est réjoui de la large victoire contre Primeiro de Agosto, estimant qu'elle constitue une étape importante sur la voie du retour d'Al Ahly à son niveau habituel, d'autant que l'équipe a l'habitude d'obtenir de gros résultats et de livrer de solides prestations face à tous ses adversaires.

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Hany a expliqué que tous les joueurs avaient tout donné pendant le match, aussi bien offensivement que défensivement, considérant que l'esprit combatif avait été le principal facteur de cette victoire sur un tel score.

Il a souligné que le retour d'Al Ahly à sa place naturelle demandera un peu de temps, mais s'est dit optimiste quant à une suite bien meilleure que ce qui a précédé.

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Capitaine d'Al Ahly lors de ce match, il a évoqué sa responsabilité envers ses coéquipiers, expliquant qu'il avait tenu à insuffler de la confiance au groupe et à soutenir les joueurs qui avaient été écartés lors des dernières rencontres.

Hany a cité en exemple Mahmoud Salah, auteur d'un superbe but qui a ouvert le festival d'Al Ahly, ainsi qu'Ali Mahmoud, qui a livré un excellent match face à l'équipe angolaise.

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Il a conclu en affirmant que ce qui l'avait le plus réjoui, c'était de voir les supporters quitter les tribunes du Stade du Caire heureux après cette large victoire, assurant que les joueurs donneront tout pour regagner la confiance des fans et les inciter à revenir en nombre.

Ali Mahmoud : Komsan a redonné confiance, et nous visons d'autres victoires

Pour sa part, Ali Mahmoud s'est félicité de la victoire contre Primeiro de Agosto, assurant que ce large score donnera aux joueurs un important coup de boost moral avant la suite de leur parcours dans la compétition continentale.

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Le joueur d'Al Ahly a révélé que l'équipe avait abordé le match avec une forte motivation, les joueurs s'étant promis entre eux de se réconcilier avec les supporters et de faire front commun pour gagner d'entrée et poser les premiers jalons de la course au titre.

Il a expliqué que Sami Komsan avait joué un rôle important pour aider les joueurs à retrouver confiance en eux, ce qui s'est ressenti dans leur performance lors de la rencontre, et a exprimé l'espoir de voir les résultats positifs se poursuivre lors des prochains matchs.

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Ali Mahmoud a insisté sur le fait qu'Al Ahly avait tourné la page Primeiro de Agosto dès le coup de sifflet final, pour commencer à penser à la prochaine échéance face au club togolais de l'ASKO Kara, avec l'objectif d'enchaîner les victoires et de renforcer sa position dans le groupe.