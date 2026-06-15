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Kno assure : « Le match nul de l’Espagne ne nous inquiète pas, notre objectif est de nous qualifier. »

Arabie saoudite vs Uruguay
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Espagne vs Arabie saoudite
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É.-U.
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Qu’a déclaré la star du Hilal ?

Mohamed Kanno, milieu de terrain de l’équipe nationale saoudienne, a affiché sa confiance en la capacité des « Verts » à briller lors de la Coupe du monde 2026. Il a rappelé que l’objectif n’est pas seulement de participer, mais de se qualifier pour le tour suivant et de lutter pour une place dans un groupe très relevé.

Les coéquipiers de Kanu affrontent l’Uruguay mardi matin lors de la première journée de la phase de groupes : un test précoce et exigeant face à l’une des principales prétendantes à la qualification, dans un groupe qui comprend également l’Espagne et le Cap-Vert, rendant chaque point précieux dès le coup d’envoi.

« Nous voulons faire honneur au football saoudien et nous mesurons pleinement l’ampleur de notre responsabilité », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Le match nul de l’Espagne contre le Cap-Vert ne nous concerne pas ; nous restons focalisés sur nous-mêmes et déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. »

À noter que les conditions météorologiques pourraient perturber la rencontre entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

Il ajoute : « L’Uruguay est une grande équipe, expérimentée et dotée d’un fort potentiel, mais nous croyons en nos moyens et nous jouons pour gagner, pas seulement pour nous défendre. Notre objectif est de bien démarrer afin de renforcer nos chances de qualification. »

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Il a conclu en appelant à l’appui des supporters : « Nous comptons sur le soutien des fans saoudiens à ce stade. Leur présence nous donne un élan considérable sur le terrain, et nous leur promettons de nous battre jusqu’à la dernière minute pour obtenir un résultat positif. »

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