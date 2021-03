Klopp prêt à honorer son contrat à Liverpool

Le manager des Reds, Jurgen Klopp, vient d'affirmer qu'il comptait aller au terme de son contrat avec les Merseysiders.

Jurgen Klopp a laissé entendre qu'il resterait à Liverpool pour honorer son contrat jusqu'en 2024. L'Allemand est déterminé à ramener sa formation au sommet.

La régularité a été difficile à trouver cette saison pour une équipe qui a signé des résultats remarquables lors des triomphes de la Ligue des champions et de la Premier League. Des questions ont été posées sur l’avenir de Klopp alors que son équipe traverse une passe délicate, mais l’Allemand affirme être un «meilleur manager» en traversant toutes ces difficultés et il ne compte pas du tout abandonner.

Klopp s'est confié à Sky Sports au sujet de la pression et les attentes auxquelles il est confronté sur les bords de la Mersey : "Le problème est que le football est une question de résultats et si ces petites choses qui sont meilleures qu'avant ne conduisent pas à de meilleurs résultats, alors les gens ne veulent pas en entendre parler. Si nous gagnons 15 ou 20 matchs d'affilée, les gens m'écoutent et disent: 'Oh mon Dieu, quel genre de truc génial est-il en train de dire.' Quand nous ne gagnons pas de matchs, je peux dire exactement les mêmes choses et les gens diront: "Ouais, ouais, ouais, assurez-vous simplement de gagner le match."

"Les blessures sont l'explication à notre mauvaise saison"

"Je le sais, ce n'est absolument pas un problème. J'en suis responsable, non seulement maintenant mais aussi pour les prochaines années. C'est pourquoi nous ne laisserons pas passer ce temps sans en tirer un petit avantage. Nous ne pouvons pas le prouver maintenant parce que nous sommes toujours dans cette situation. Nous devrons le prouver un peu plus tard", a-t-il ajouté.

Liverpool, qui a remporté son premier championnat en 30 ans l'année dernière, a vu son parcours se dégrader progressivement ces derniers mois au point où une place en Ligue des Champions émerge comme son principal objectif cette saison.

De nombreux blessés et indisponibilités ont plombé la saison des Reds, mais Klopp ne compte pas utiliser ça comme excuse et espère réctifier le tir au plus vite : "La plupart des problèmes sont dus à la situation avec les blessés. Cette année, nous avons été confrontés à des problèmes complètement nouveaux. Je n'ai jamais eu durant ma vie - et je fais ce travail depuis 20 ans - au sein de ma défense chaque semaine. Je suis un bien meilleur entraîneur cette saison qu'avant parce que d'habitude, vous n'avez pas à penser à ces choses, mais maintenant je dois y penser constamment. C'est une autre chose importante à faire qui est courante dans le football, mais nous l'avons eu de nombreuses fois. Les gens pourraient dire que c'est une excuse. Je m'en fiche, pour être honnête. Nous ne l’utilisons pas comme excuse, mais si vous me posez la question, c’est l’explication des raisons pour lesquelles les choses ont changé."