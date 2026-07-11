Klopp-Allemagne : plus qu’une formalité, la signature. Les dirigeants ont effectué une visite éclair à New York

Le premier long entretien officiel entre Jürgen Klopp et la Fédération allemande a eu lieu ces dernières heures à New York. Le président de la Fédération, Bernd Neuendorf, et son adjoint, Hans Joachim Watzke, ancien directeur général du Borussia Dortmund dirigé par Klopp, sont arrivés hier soir aux États-Unis et ont rencontré, dans un hôtel proche de l’aéroport, le futur sélectionneur et son agent, Marc Kosicke.





LE CONTRAT – Unaccord de principe a été trouvé pour un contrat courant jusqu’en 2030. Klopp succédera ainsi à Julian Nagelsmann, démissionnaire après l’élimination de la Mannschaft en seizièmes de finale de la Coupe du monde, battue aux tirs au but par le Paraguay. Présent aux États-Unis en tant que consultant pour Magenta TV, la chaîne de Telekom, l’ancien coach du Borussia Dortmund restera sur place jusqu’à la finale.







