Klopp aimerait voir Liverpool prendre des risques lors du mercato hivernal

L'entraîneur allemand a laissé entendre que les Reds pourraient décider de faire le forcing pour accueillir de nouveaux joueurs cet hiver.

Les propriétaires des Reds, FSG, ont confirmé qu'ils étaient ouverts à de nouveaux investisseurs, alors que le club est officiellement en vente. Klopp a été interrogé sur l'impact qu'une telle nouvelle pourrait avoir sur la capacité de Liverpool à rivaliser pour les meilleurs joueurs sur le marché des transferts, comme la star du Borussia Dortmund Jude Bellingham, dans les mois et années à venir.

Klopp a déclaré aux journalistes : "Dans la structure que nous avions, nous pouvions évidemment dépenser de l'argent, mais nous devions toujours regarder et dire 'qu'est-ce que nous avons gagné ?' C'était toujours la situation, c'était clair. Les deux plus gros transferts que nous avons faits dans le passé avec Ali [Becker] et Virg [Van Dijk], nous savons tous comment ça s'est passé, nous avons reçu de l'argent de Barcelone [pour Philippe Coutinho] et nous l'avons dépensé intelligemment, je dirais.

"Pour moi, la façon dont nous avons procédé jusqu'à présent nous a amenée là où nous sommes. Mais l'argent frais n'est pas une erreur, laissez-moi le dire comme ça. Rien ne devient moins cher, et pas seulement à cause du taux d'inflation. Parfois, il faut dépenser. Nous sommes vraiment heureux de donner une chance à tous nos jeunes, et je suis tellement positif quant à l'impact qu'ils auront à l'avenir, mais autour de cela, il faut, de temps en temps, injecter de la qualité éprouvée. Et dans un monde idéal, ils sont jeunes aussi, et pas 35 ans !

"Donc oui, de temps en temps, il faut prendre des risques, et nous verrons. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais je suis positif à ce sujet. Si au final ce n'est pas positif, alors je peux commencer à m'inquiéter, mais je pense simplement que tout ira bien."

Klopp a déjà réitéré son propre avenir au club, après avoir signé un contrat qui le gardera sur la Merseyside jusqu'en 2026. "Le football pourrait être plus stable, mais le club est incroyablement stable", a-t-il ajouté. "Ce que nous avons mis en place ces dernières années est exceptionnel, le plus haut niveau dans tous les départements. Nous avons une équipe d'entraîneurs qui s'est engagée sur le long terme, un manager qui s'est engagé sur le long terme, donc tout est vraiment stable."

Les Reds jouent en Premier League ce samedi, où ils accueillent Southampton à Anfield. Cependant, Klopp ne sera pas sur le banc de touche après avoir été suspendu.