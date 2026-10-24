Kimi Antonelli prend les devants : le favori pour le titre mondial décroche la pole position à Austin

L’Italien de 20 ans a signé le meilleur tour des qualifications à Austin, au Texas, en 1 min 34 s 035. Il s’élancera de la première place pour la septième fois cette année. Lors de la 18e manche du championnat du monde de la saison (21 h/HEC), Antonelli aura sa première occasion de décrocher le titre. « Ça fait du bien ! », a-t-il lancé à son équipe par radio.

Antonelli a devancé de près de deux dixièmes de seconde Max Verstappen, en grande forme après ses victoires lors des deux dernières courses, en Malaisie et à Singapour. Le Néerlandais partira deuxième, devant son coéquipier chez Red Bull, Isack Hadjar.

La chasse au chrono a été décevante pour Ferrari. Après de bonnes performances aux essais, Charles Leclerc n’a pris que la quatrième place, devant Lewis Hamilton, détenteur du record de titres mondiaux. George Russell a déçu en se classant sixième au volant de l’autre Mercedes.

Mercedes avait mal commencé le week-end

Audi a fait preuve d’un bon travail d’équipe. Contraint de partir du fond de la grille dimanche en raison d’une pénalité liée au moteur, Gabriel Bortoleto a offert l’aspiration à son coéquipier allemand Nico Hülkenberg. Cela n’a toutefois permis à ce dernier d’obtenir que la onzième place sur la grille.

Mercedes avait abordé les qualifications après des essais en demi-teinte. « Il y a un ou deux virages qui nous gâchent tout le tour », avait déclaré à Sky Toto Wolff, patron de la compétition chez Mercedes. Le pneu surchauffé ne parvenait ensuite plus à récupérer dans le dernier secteur. L’équipe n’avait pas non plus trouvé de solution satisfaisante pour le réglage de l’aileron avant.

En Q3, ces difficultés ne se voyaient plus. Antonelli a rapidement établi le meilleur temps provisoire et placé la barre haut pour la pole position. Ses adversaires n’ont pas réussi à faire mieux lors de leurs dernières tentatives.

Comment Kimi Antonelli peut-il déjà devenir champion du monde à Austin ?

Antonelli (340 points) peut devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire lors de cette 18e course de la saison. Son premier poursuivant, Russell, accuse 102 points de retard, contre 111 pour Hamilton. À six courses de la fin de la saison, il reste au maximum 150 points à distribuer.Pour être sacré champion du monde dès dimanche, Antonelli doit remporter la course, tandis que Russell ne doit pas terminer mieux que neuvième et Hamilton mieux que cinquième.