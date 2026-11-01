La longue quête du titre de champion du monde de Formule 1 d’Andrea Kimi Antonelli est officiellement terminée. Le pilote de Mercedes, âgé de 20 ans, a décroché le titre mondial lors du Grand Prix de Mexico. Il y a géré sa très large avance au classement sur son coéquipier George Russel, pénalisé de 10 secondes après un incident au départ et finalement 6e, avant de terminer à la 3e place. Un énième résultat cette saison qui lui vaut le titre mondial.

Une victoire majeure pour Antonelli, puisque aucun pilote italien n’avait remporté le titre depuis 1953, lorsque Alberto Ascari avait réalisé un doublé il y a 73 ans au volant d’une Ferrari. Antonelli, lui, s’impose au volant d’une Mercedes, une véritable fusée qui s’est montrée infaillible cette saison, au point d’être également à un pas de la victoire au classement des constructeurs.

À cinq courses de la fin du championnat du monde, Antonelli triomphe avec 380 points. Verstappen, vainqueur de la course, grimpe à la deuxième place avec 261 points, devant Lewis Hamilton, qui en compte 259. Geroge Russel, théoriquement le dernier obstacle sur la route du titre, se retrouve distancé avec 250 points, tandis que Leclerc est cinquième avec 245 points.