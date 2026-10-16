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Wim KieftNOS
Jeroen van Poppel
Traduit par

Kieft : « Il a été vilipendé, mais avec le recul, c’est tout simplement un joueur formidable pour l’Ajax »

Hajduk Split vs Ajax
Hajduk Split
Ajax
Ligue Conférence

Wim Kieft voit un contraste douloureux entre l’Ajax et Feyenoord. Selon l’ancien attaquant, le club de Rotterdam pratique actuellement le football le plus séduisant des Pays-Bas, tandis qu’à Amsterdam, l’enthousiasme né d’un début de saison prometteur a totalement disparu. Dans sa chronique pour De Telegraaf, Kieft se montre impitoyable envers le jeu de l’équipe de Michel Sanchez.

À l’Ajax, l’ambiance était encore particulièrement positive au début de la saison. Le directeur technique Jordi Cruyff avait fait venir plusieurs grands noms à Amsterdam, tandis que les résultats obtenus lors des tours préliminaires de la Ligue Conférence donnaient eux aussi des raisons d’espérer. Le jeu proposé plaisait également à Kieft à l’époque, mais il ne reste aujourd’hui presque rien de cet enthousiasme.

Selon Kieft, le match de jeudi dernier marque le point le plus bas de cette évolution récente. « Face à Hajduk Split, l’équipe de Michel Sanchez est tombée plus bas que jamais », conclut-il. L’ancien international a vu une équipe sans cohésion ni profondeur, qui jouait à un rythme beaucoup trop lent.

Sur le plan offensif, l’Ajax n’a guère impressionné Kieft non plus, visiblement agacé par le manque d’occasions. « Le match a commencé à 18 h 45, mais on aurait très bien pu s’endormir devant », écrit-il. Selon l’ancien attaquant, les Amstellodamois ont mis particulièrement longtemps avant de produire ne serait-ce qu’une attaque digne de ce nom.

Les prestations décevantes de Sofyan Amrabat amènent Kieft à revoir son jugement sur Jordan Henderson, ancien capitaine de l’Ajax. Le milieu de terrain anglais avait constamment essuyé de vives critiques pendant son séjour à Amsterdam, mais sa valeur apparaît de plus en plus clairement aux yeux de l’analyste. « Il n’était soi-disant pas très bon, mais quand on voit Amrabat errer au milieu de terrain, Henderson paraît meilleur de match en match. »

Kieft va même plus loin dans sa réévaluation de l’ancien capitaine de l’Ajax. « Avec le recul, il s’avère qu’il a tout simplement été un joueur formidable pour l’Ajax », affirme l’ancien international. Il souligne également ce qu’Henderson a montré après son départ d’Amsterdam, à Brentford puis, désormais, à Chelsea.

Kieft n’est guère enthousiaste non plus à propos des autres recrues estivales de l’Ajax. Selon lui, Julian Brandt a été porté aux nues trop rapidement et l’engouement autour de Tolu Arokodare a été excessif. L’attaquant est, à ses yeux, solide physiquement et dangereux dans les airs, mais trop limité dans le jeu, ce qui explique selon lui pourquoi Míchel a régulièrement préféré Kasper Dolberg. « Ce n’était pas pour rien », conclut Kieft.

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