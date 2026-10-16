Kieft : « Il a été vilipendé, mais avec le recul, c’est tout simplement un joueur formidable pour l’Ajax »

Wim Kieft voit un contraste douloureux entre l’Ajax et Feyenoord. Selon l’ancien attaquant, le club de Rotterdam pratique actuellement le football le plus séduisant des Pays-Bas, tandis qu’à Amsterdam, l’enthousiasme né d’un début de saison prometteur a totalement disparu. Dans sa chronique pour De Telegraaf, Kieft se montre impitoyable envers le jeu de l’équipe de Michel Sanchez.

À l’Ajax, l’ambiance était encore particulièrement positive au début de la saison. Le directeur technique Jordi Cruyff avait fait venir plusieurs grands noms à Amsterdam, tandis que les résultats obtenus lors des tours préliminaires de la Ligue Conférence donnaient eux aussi des raisons d’espérer. Le jeu proposé plaisait également à Kieft à l’époque, mais il ne reste aujourd’hui presque rien de cet enthousiasme.

Selon Kieft, le match de jeudi dernier marque le point le plus bas de cette évolution récente. « Face à Hajduk Split, l’équipe de Michel Sanchez est tombée plus bas que jamais », conclut-il. L’ancien international a vu une équipe sans cohésion ni profondeur, qui jouait à un rythme beaucoup trop lent.

Sur le plan offensif, l’Ajax n’a guère impressionné Kieft non plus, visiblement agacé par le manque d’occasions. « Le match a commencé à 18 h 45, mais on aurait très bien pu s’endormir devant », écrit-il. Selon l’ancien attaquant, les Amstellodamois ont mis particulièrement longtemps avant de produire ne serait-ce qu’une attaque digne de ce nom.

Les prestations décevantes de Sofyan Amrabat amènent Kieft à revoir son jugement sur Jordan Henderson, ancien capitaine de l’Ajax. Le milieu de terrain anglais avait constamment essuyé de vives critiques pendant son séjour à Amsterdam, mais sa valeur apparaît de plus en plus clairement aux yeux de l’analyste. « Il n’était soi-disant pas très bon, mais quand on voit Amrabat errer au milieu de terrain, Henderson paraît meilleur de match en match. »

Kieft va même plus loin dans sa réévaluation de l’ancien capitaine de l’Ajax. « Avec le recul, il s’avère qu’il a tout simplement été un joueur formidable pour l’Ajax », affirme l’ancien international. Il souligne également ce qu’Henderson a montré après son départ d’Amsterdam, à Brentford puis, désormais, à Chelsea.

Kieft n’est guère enthousiaste non plus à propos des autres recrues estivales de l’Ajax. Selon lui, Julian Brandt a été porté aux nues trop rapidement et l’engouement autour de Tolu Arokodare a été excessif. L’attaquant est, à ses yeux, solide physiquement et dangereux dans les airs, mais trop limité dans le jeu, ce qui explique selon lui pourquoi Míchel a régulièrement préféré Kasper Dolberg. « Ce n’était pas pour rien », conclut Kieft.