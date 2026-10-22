Kieft étrille un grand nom de l’Ajax : « Un sac de pommes de terre »

Wim Kieft a vivement critiqué Marcos Leonardo jeudi soir, à la mi-temps du match de Ligue Conférence entre l’Ajax et l’Atalanta. L’attaquant brésilien, recruté l’été dernier auprès d’Al-Hilal pour un peu moins de 20 millions d’euros, n’impressionne guère l’ancien international. « C’est comme s’il avait un sac de pommes de terre sur le dos », juge Kieft sur Ziggo Sport.

À la Johan Cruyff Arena, l’Ajax est rentré aux vestiaires sur le score de 0-0 malgré une nette domination face aux Italiens. Les Amstellodamois se sont procuré plusieurs occasions, sans parvenir à tromper le gardien Marco Carnesecchi. Kieft a surtout déploré le manque de profondeur dans le jeu offensif et ciblé Marcos Leonardo.

« J’ai beaucoup observé Leonardo, mais c’est comme s’il avait un sac de pommes de terre sur le dos », lance Kieft. « Je veux dire, il se déplace avec tellement de difficulté et il est si peu menaçant. » L’ancien attaquant de l’Ajax et du PSV, entre autres, a constaté que le Brésilien n’avait guère réussi à inquiéter la défense de l’Atalanta.

Après un peu plus d’une demi-heure de jeu, Marcos Leonardo a eu une occasion en or de donner l’avantage à l’Ajax. Lucas Rosa a servi son compatriote, mais l’attaquant a décoché une frappe peu convaincante, passée à environ un mètre du but. « Là encore, je trouve qu’il frappe mal ce ballon », a estimé Kieft pendant que les images de l’occasion manquée étaient diffusées.

Le consultant n’a toutefois pas été uniquement négatif au sujet de la prestation de l’Ajax. « Ils ont souvent eu beaucoup le ballon. Le jeu ne devenait surprenant que lorsque l’Atalanta ne parvenait pas à bien négocier les transitions. Ils pouvaient alors jouer un peu entre les lignes », analyse Kieft, qui a aussi vu Julian Brandt et Jorthy Mokio se montrer dangereux par moments. « Ils dominent et sont bien la meilleure équipe, mais cela ne se traduit pas par beaucoup de grosses occasions. »

Ronald de Boer partageait largement les critiques de Kieft, même s’il s’est montré plus positif sur le jeu de l’Ajax. L’ancien international a surtout relevé que Davy Klaassen exploitait intelligemment les espaces créés par l’attention portée à Lucas Rosa. « Dans l’ensemble, le jeu est plutôt plaisant. Je pense qu’ils ont eu trois bonnes occasions. Il faut en convertir au moins une, et c’est là, je crois, qu’ils pêchent », a déclaré De Boer.

De Boer a lui aussi pointé le manque de vitesse en attaque. « Comme le dit Wim, il faut alors pouvoir, par exemple, lancer Leonardo dans la profondeur. Lui non plus n’est pas le plus rapide », a-t-il remarqué. Selon De Boer, l’Ajax a livré par ailleurs un match correct, même s’il a mis en garde contre la vitesse de l’Atalanta dans les transitions.