Kieft a apprécié ce match de haut niveau à l'étranger et se demande si Saibari en est capable

Wim Kieft a apprécié le choc au sommet entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone (1-2) ce week-end. Après avoir assisté à ce grand classique espagnol, l'analyste originaire de Haarlem tempère les attentes concernant Ismael Saibari, qui a remporté le titre national avec le PSV dimanche sans avoir joué lui-même.

Lundi, dans le podcast KieftJansenEgmondGijp, Kieft s'est montré extrêmement enthousiaste à propos de Lamine Yamal. Il a vu l'ailier réaliser des prouesses face à l'arrière gauche Nicolás González, qui a finalement été expulsé du terrain avec un carton rouge.

« Ce Yamal était vraiment incroyable », s'exclame Kieft. « Je ne connaissais pas ce latéral gauche de l’Atlético. C’est probablement de ma faute. Et il jouait dans l’équipe de Diego Simeone contre Yamal. Simeone lui a sans doute dit de le marquer de près. Mais Yamal l’a dépassé à plusieurs reprises, lui a fait un petit pont. Et il l’a lobé. Et finalement, ce latéral a reçu un carton rouge. Il était complètement déstabilisé. »

« Quand on voit ça, c’est le top. L’Atlético a aussi cet attaquant, Álvarez. Et Griezmann. Et Barcelone bien sûr, avec ces joueurs exceptionnels », explique Kieft, qui porte ensuite son attention sur Saibari. « C’est un bon joueur, avec beaucoup de qualités. Mais il faut venir d’un très bon milieu pour s’imposer à l’Atlético. »

« Ça va vite. C’est un autre niveau. Et la question est bien sûr de savoir si Saibari en est capable », l’ancien attaquant reste à voir si le meneur de jeu du PSV fera le saut vers l’élite européenne.

Dimanche, dans l'émission Goedemorgen Eredivisie, Mohamed Ihattaren a fait l'éloge de Saibari. « Je l'aimerais bien voir au Bayern Munich, à 100 %. Il a les qualités qu'il faut », a déclaré le milieu de terrain de Fortuna Sittard.