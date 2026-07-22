Le club anglais de Liverpool est entré dans la course pour recruter l'ailier français Maghnes Akliouche, la star de Monaco, afin qu'il devienne le successeur de Mohamed Salah à Anfield lors du mercato estival en cours.

Le réseau "Sky Sports" a révélé que la direction de Liverpool a entamé ses premiers contacts pour se renseigner sur la situation du joueur âgé de 24 ans, et sur la possibilité que son club l'autorise à partir cet été.

La démarche de Liverpool intervient alors que le club n'est toujours pas parvenu à combler le vide offensif laissé par le départ de la star égyptienne, qui a tiré sa révérence à la fin de la saison dernière au terme d'un parcours historique de neuf saisons sous le maillot de l'équipe.

Liverpool fait face à une forte concurrence pour ce transfert, Akliouche étant une cible prioritaire du Paris Saint-Germain, qui a formulé plusieurs offres, la dernière atteignant 34 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 40 millions d'euros, mais toutes se sont heurtées au refus de la direction monégasque.

Le staff technique de Liverpool, dirigé par Andoni Iraola, estime que le recrutement d'un nouvel ailier est devenu une nécessité pressante, faute d'avoir remplacé Salah jusqu'à présent.

Akliouche se distingue par sa capacité à évoluer aussi bien comme meneur de jeu que comme ailier droit gaucher, un poste auquel Liverpool prévoit de l'employer, d'autant plus que la star allemande Florian Wirtz cherche à asseoir sa position lors de sa deuxième saison à Anfield.

L'intérêt porté à Akliouche constitue le premier indice clair que Liverpool a véritablement entamé l'ère de l'après Mohamed Salah, à la recherche d'un nouveau visage offensif pour mener l'équipe la saison prochaine.