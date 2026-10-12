Kevin De Bruyne entame des discussions avec un nouveau club : un transfert en janvier semble imminent

Kevin De Bruyne serait sur le départ à Naples, selon le journaliste italien spécialisé dans le mercato Nicolo Schira. Un club de MLS, le championnat nord-américain, s’intéresse au Belge.

De Bruyne joue à Naples depuis son départ de Manchester City à l’été 2025. Il a disputé 28 matches avec le club du sud de l’Italie, inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives.

Le milieu de terrain est sous contrat jusqu’à la mi-2027, mais pourrait partir avant son terme. Le San Diego FC cherche à s’attacher les services du Belge de 35 ans.

Le club s’intéressait déjà à De Bruyne en 2025. Il avait alors dû faire face à la concurrence de Naples, de Galatasaray, de l’Inter Miami et de plusieurs clubs d’Arabie saoudite. De Bruyne avait finalement choisi le premier nommé.

Il y a de fortes chances que De Bruyne termine sa carrière à San Diego. L’ancien joueur du VfL Wolfsburg et de Manchester City, entre autres, y passe ses vacances chaque année et adore la région.

Lors de la trêve internationale de novembre, l’agent de De Bruyne et la direction de San Diego prévoient de discuter directement.