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Kevin De Bruyne n’a pas mâché ses mots lundi soir, lors de la conférence de presse précédant le match entre Manchester City et Naples. Le milieu de terrain a vivement critiqué la presse italienne.

De Bruyne, dont le nom est associé depuis quelque temps à un départ de Naples en raison du vif intérêt du PSV, a exprimé son mécontentement envers la presse italienne. Selon lui, elle a mal interprété une interview de son épouse.

Dans un entretien accordé au magazine belge NINA, son épouse avait déclaré que De Bruyne menait une vie très limitée à Naples, que ce n’était pas agréable pour lui et qu’ils se disaient de plus en plus souvent vouloir vivre dans le Limbourg belge.

Selon De Bruyne, ces propos ont été sortis de leur contexte en Italie et associés aux rumeurs de transfert, ce qui lui a valu des critiques de la part des supporters de Naples.

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« Les rumeurs nées après l’interview de mon épouse m’ont dérangé. Personne ne l’a lue correctement. C’est la presse italienne qui a déclenché toute cette agitation », a-t-il commencé.

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« Si vous lisiez l’article en entier, ce qu’aucun d’entre vous n’a fait, vous comprendriez ce qu’elle veut dire. Ses propos ont été mal interprétés. »

« J’étais en Belgique (avec la sélection nationale, ndlr) et des réactions désagréables ont alors visé mon épouse et ma famille. J’ai vu des photos de ma maison dans les journaux et la presse ; ce n’est vraiment pas acceptable », a-t-il poursuivi.

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« Vous ne connaissez pas ma vie privée. Vous n’avez pas le droit de la commenter, de vous prononcer sur ma vie privée. Cela a été une situation désagréable et stressante pour mon épouse et moi », a-t-il conclu.

Mardi soir, De Bruyne affrontera avec Naples son ancien amour, Manchester City. Le match débutera à 21 h et sera diffusé sur Ziggo Sport.

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Le match contre Manchester City pourrait bien être l’un des derniers de De Bruyne sous les couleurs de Naples. Il a trouvé un accord personnel avec le PSV pour un contrat de deux ans et attend désormais que les clubs s’entendent.