Kessié attend la Juventus… tandis que les offres saoudiennes font monter la pression

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’Ivoirien Franck Kessié, ex-milieu de l’Al-Ahli, fait de la Serie A sa priorité cet été.

Selon le journaliste, le milieu de terrain souhaite vivement rejoindre la Juventus et espère finaliser le transfert dans les prochains jours, malgré l’intérêt de plusieurs clubs saoudiens.

Selon le journaliste, les agents du joueur ont bien reçu des appels de formations saoudiennes intéressées par son profil, mais Kessié leur a fermement indiqué que sa priorité restait un retour en Serie A, et plus précisément sous le maillot de la Juventus.

Cette préférence s’explique par son expérience réussie en Serie A avec le Milan AC, où il s’était forgé une solide réputation avant de rejoindre Barcelone puis l’Al-Ahli.

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Selon le journaliste, le milieu de terrain accordera un délai aux Bianconeri dans l’attente d’une issue positive, que ce soit sur l’indemnité réclamée par Al-Ahli ou sur la structure du contrat.

Il n’exclut toutefois pas d’étudier les autres propositions si le dossier piétine.

Au vu de sa volonté de retrouver la Serie A, de l’intérêt concret de la Juventus et de la solidité des offres saoudiennes, les prochains jours s’annoncent décisifs pour l’avenir de la star ivoirienne.