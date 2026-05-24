Kenneth Perez tacle sévèrement un joueur de l’Ajax : « C’est vraiment honteux ! »

Kenneth Perez estime « honteux » l’éventuelle sélection de Wout Weghorst par Ronald Koeman pour la Coupe du monde. Pour l’analyste danois, l’international néerlandais ne mérite pas d’être appelé cette saison.

Ce dimanche après-midi, il doit affronter le FC Utrecht avec l’Ajax dans un duel direct pour une place en tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence, mais il ne sera pas titulaire.

Victime d’une légère grippe ces derniers jours, il a manqué une partie de la préparation et débutera donc sur le banc. Kasper Dolberg lui sera préféré au Kras Stadion de Volendam.

Interrogé à la veille de la rencontre, Perez a ironisé sur la saison de l’avant-centre : « Il a bien joué jeudi dernier, notre habitué de la Coupe du monde », a-t-il soupiré sur ESPN.

La conversation glisse rapidement vers la Coupe du monde et le rôle (éventuel) de Weghorst. « Il a de la chance qu’il n’y ait aucun autre remplaçant aux Pays-Bas », souligne Perez. « Oui, Luuk de Jong, mais il souffre d’une blessure au ligament croisé. »

« À part ça, il n’y a pas de vrai numéro 9 néerlandais. Je ne sais pas si Zian Flemming serait capable d’endosser ce rôle », s’interroge-t-il ouvertement. « Mais c’est honteux… quand on connaît une saison pareille et qu’on sait depuis un an déjà que la participation à la Coupe du monde est assurée… »

« Il a toujours compensé par son mental et son caractère, mais quand le reste n’est plus là, il ne reste pas grand-chose », conclut Perez, adressant une critique particulièrement sévère aux qualités de l’avant-centre.