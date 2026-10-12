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Kenneth PerezESPN
Bart DHanis
Traduit par

Kenneth Perez révèle en direct à la télévision une grande nouvelle concernant Nigel de Jong : « Ça ne devait pas être rendu public ! »

Nigel de Jong a prolongé son contrat avec la KNVB, a révélé Kenneth Perez dans Voetbalpraat, l’émission de débats d’ESPN. Mais cette information ne devait pas encore être rendue publique.

Dans l’émission, les intervenants débattent de la possibilité pour Clarence Seedorf de rester membre du conseil de surveillance de la KNVB. L’ancien milieu de terrain a en effet signé dimanche pour devenir entraîneur principal des Corinthians.

Pour Perez, cela ne pose aucun problème. Selon l’analyste danois, peu de dossiers nécessitent un suivi actif et les réunions peuvent aussi se tenir sur Zoom.

Martijn Krabbendam, spécialiste du Feyenoord pour VI, n’est absolument pas de cet avis. Il cite le contrat arrivant à échéance du directeur technique De Jong parmi les dossiers à examiner.

« Il me semble que Nigel de Jong vient de signer un contrat de longue durée avec la KNVB », lui rétorque Perez. « Je crois que cela ne devait pas encore être rendu public, mais c’est bien ce qui est prévu », tente alors de rattraper Vincent Schildkamp.

De Jong est sous contrat à Zeist jusqu’en 2027, mais il l’aurait donc déjà prolongé. Perez n’a pas précisé la durée de son nouveau contrat.

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