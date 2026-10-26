Kenneth Perez voit Daley Blind jouer un rôle important à l’Ajax et préférerait aligner le gaucher expérimenté au poste de milieu défensif. Le consultant d’ESPN n’est pas entièrement convaincu par Sofyan Amrabat, qui occupe actuellement ce poste. Selon Perez, l’Ajax a surtout besoin d’un joueur capable d’apporter de la sérénité au milieu de terrain et de faire jouer l’équipe.

Blind a fait son retour dimanche après une longue absence due à une blessure, lors du déplacement difficile sur le terrain du Sparta Rotterdam (1-2). Le vétéran de 36 ans est entré à la 89e minute à la place de Julian Brandt et a aidé les Amstellodamois à préserver leur victoire. Grâce à ces trois points, l’Ajax a dépassé le PSV au classement et réduit à trois points son retard sur le leader, le Feyenoord.

Lundi soir, dans Voetbalpraat sur ESPN, les débats portent longuement sur l’irrégularité de l’Ajax. Sjoerd Mossou constate que les Amstellodamois sont les moins stables des grands clubs traditionnels et qualifie même leur seconde période contre le Sparta de « dramatique ». Perez estime que le retour de Blind pourrait contribuer grandement à résoudre ce problème.

« Daley Blind pourrait bien apporter davantage de stabilité, affirme Perez. Il apporte évidemment beaucoup à la construction du jeu depuis l’arrière. Youri Baas le fait aussi, mais Blind est également un joueur que l’on recrute pour son expérience. »

Selon Perez, les principales qualités de Blind ne sont pas physiques. « Ce n’est évidemment pas pour sa vitesse ou sa puissance qu’il a été recruté, mais plutôt pour avoir quelqu’un capable de guider ses coéquipiers », explique l’ancien footballeur. Le consultant souligne qu’un bon encadrement sur le terrain peut, selon lui, faire une grande différence dans de nombreux clubs.

Lorsque le présentateur Wouter Bouwman lui demande à quel poste il alignerait Blind, Perez n’a pas besoin de réfléchir longtemps. « En numéro six, je pense, pour être honnête », répond le Danois, désignant ainsi le poste d’Amrabat. Il ne se montre pas particulièrement enthousiaste à l’égard de l’international marocain : « Amrabat s’en sort plutôt bien, ou en tout cas il court beaucoup et partout sur le terrain. Il est très actif. »

Perez préférerait un autre profil au poste de milieu défensif à l’Ajax. « Je préfère un joueur qui reçoit le ballon calmement, le donne au bon maillot et saute des lignes, explique-t-il. Parce que je trouve que le poste de numéro six est le nouveau poste de numéro dix. C’est lui qui fait jouer ton équipe. »

Martijn Krabbendam rit de la façon dont Perez décrit les qualités d’Amrabat. « C’est quand même beau, cette façon d’analyser un joueur, non ? Il court, il fait beaucoup d’efforts et il est actif », fait remarquer le spécialiste du Feyenoord. Perez maintient toutefois son point de vue : « Ça peut suffire et, pour beaucoup de gens, la réaction est alors : waouh, regardez comme il se donne. Mais je préférerais autre chose. »