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Míchel Sánchez a dévoilé la composition de l’Ajax pour le Klassieker face à Feyenoord, mais Daley Blind n’y figure toujours pas. Kenneth Perez tire déjà des conclusions sur le défenseur de 36 ans.

« Daley Blind ne se fera plus une place dans l’équipe », affirme Perez sur ESPN, convaincu. « Non, vraiment pas. Pas du tout. Je pense que ça va être très difficile. »

« Je suis un grand admirateur de Daley Blind, mais ça commence à faire très longtemps. Il est apte depuis un bon moment. Regardez, Bissouma manque lui aussi de rythme, mais il joue, lui. »

Karim El Ahmadi n’est pas convaincu par l’analyse de son collègue et estime que Blind aura encore des occasions, surtout si l’entraîneur Míchel Sánchez ose parfois jouer avec une défense à trois.

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« Mais ce n’est pas dans les habitudes de l’Ajax », rétorque Perez. « En général, l’Ajax ne débute pas avec trois défenseurs centraux. Et Baas est indiscutable. Il a tellement progressé ! »

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« Blind est de toute façon derrière Baas dans la hiérarchie, puisque celui-ci joue presque tous les matches. Et il joue très bien. Sinon, c’est Janse qui joue. Alors, où Daley Blind est-il censé retrouver le rythme des matches ? Nulle part. Je ne pense pas qu’il ait le droit de jouer avec l’équipe réserve », conclut Perez avec un clin d’œil.

Blind était pourtant titulaire jeudi avec l’Ajax contre le FC Thun, lors d’une victoire 4-0 en Ligue Conférence. Le gaucher a disputé les 90 minutes.

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« Pour moi, Leonardo et Blind sont très importants », avait déclaré Míchel jeudi à Ziggo Sport. « Nous avons un effectif étoffé et je veux que tous les joueurs soient disponibles, car nous allons maintenant disputer huit matches en moins de 25 jours. Il y aura forcément des problèmes, sur le plan physique comme dans le jeu, et nous aurons besoin de tout l’effectif. »

« Je voulais déjà donner du temps de jeu à Blind lors du match précédent, mais il était aussi important que Berghuis et Brandt, de retour, puissent jouer », a-t-il expliqué. « Mais je pense que Blind doit jouer pour retrouver ses meilleures sensations. C’est un joueur qui doit beaucoup nous apporter. »