Kenneth Perez écarte deux grands championnats pour Anis Hadj Moussa

Après PSV – Feyenoord, Kenneth Perez se montre critique envers Anis Hadj Moussa, buteur pour les visiteurs. Selon le consultant d’ESPN, l’ailier de Feyenoord ne pourrait en tout cas pas trouver sa place dans deux grands championnats européens.

« Il franchira peut-être bientôt un cap. À son poste d’ailier, il aura alors de très bons concurrents. Dans ce cas, on ne te laisse pas beaucoup de temps. Il devra travailler là-dessus », conseille Karim El Ahmadi à l’attaquant de Feyenoord.

Le présentateur Milan van Dongen a entendu Hadj Moussa dire que « défendre, ce n’est pas vraiment mon truc ». « Je t’entends souvent le dire, Kenneth : au plus haut niveau européen, même les stars reviennent défendre en courant comme des bêtes. »

« C’est pour ça que ce serait plutôt la Saudi Pro League ou l’Italie. En Angleterre, aucune chance ; en Espagne, ce serait évidemment très compliqué », estime Perez, qui ne voit pas Hadj Moussa évoluer de sitôt dans un grand championnat.

« Il pourrait quand même jouer en Espagne, non ? », rétorque aussitôt El Ahmadi. « J’étais au match Real Betis – Feyenoord en Ligue des champions. Quand tu vois un joueur comme Antony au Betis, Hadj Moussa peut devenir ce genre de joueur. »

La remarque de son collègue ne convainc pas d’emblée Perez. « Là, tu parles du Betis, du haut de tableau en Espagne. Moi, je parle de l’Atlético Madrid, du FC Barcelone, du Real Madrid. Il n’est pas tout à fait assez rapide pour jouer dans ces clubs. »

« Ces stars sont tout simplement monstrueuses. Et ce n’est pas une honte de ne pas faire partie de ce groupe, parce que ces joueurs sont vraiment monstrueusement bons », conclut Perez.