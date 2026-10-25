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imago-sport-1085038979.jpgPro Shots
Siep Engelen
Traduit par

Kenneth Perez a un avis très clair sur la célébration de Lutsharel Geertruida lors d’un but refusé pendant PSV-Feyenoord

PSV vs Feyenoord
PSV
Feyenoord
Eredivisie
L. Geertruida

Pendant un instant, il a semblé que Lutsharel Geertruida, de tous les joueurs, allait offrir la victoire au PSV face à Feyenoord (1-1). Mais son but a été refusé pour hors-jeu. L’action a été évoquée après le match sur ESPN

« Il l’a vraiment superbement terminé », estime Karim El Ahmadi. « En seconde période, il venait de plus en plus souvent au milieu de terrain, et c’était vraiment un but fantastique. Une finition absolument fantastique du pied gauche. » 

Milan van Dongen indique ensuite qu’il n’avait pas l’impression que Geertruida comptait célébrer son but avec beaucoup de retenue. « Et pourquoi l’aurait-il fait ? », réagit aussitôt Perez. 

Le consultant ne comprend d’ailleurs pas la haine des supporters de Feyenoord envers Geertruida. « Feyenoord n’avait pas l’argent nécessaire pour recruter Geertruida. Dans ce cas, il faut chercher ailleurs. » 

« Le PSV avait cet argent et était prêt à le dépenser. Eh bien, si tu veux jouer au football, c’est ton choix », ajoute-t-il, comprenant parfaitement Geertruida. 

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Geertruida avait néanmoins déjà joué un rôle majeur lors du choc à Eindhoven. Le défenseur a délivré une passe décisive sublime sur l’ouverture du score de Guus Til. 

Après le match aussi, les caméras étaient braquées sur Geertruida. Un échange amical avec Jeremiah St. Juste a en effet soudainement dégénéré.

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