Kees Smit prend une décision cruciale concernant son avenir

Kees Smit reste fidèle à l’AZ. Le club d’Alkmaar annonce lundi que le milieu de terrain est parvenu à un accord avec ses dirigeants pour un nouveau contrat jusqu’à la mi-2030. Le contrat actuel de Smit avec l’AZ expire le 30 juin 2028.

Voetbal International avait récemment annoncé que Smit (20 ans) allait prolonger son contrat de quatre saisons avec l’AZ. Le milieu offensif a fait ses débuts dans le football professionnel avec Jong AZ peu après son dix-septième anniversaire. Un an plus tard, il disputait son premier match avec l’équipe première, sous les couleurs de laquelle il compte désormais 84 rencontres.

Smit a remporté avec l’AZ la Coupe des Pays-Bas Eurojackpot et le Trophée Johan Cruyff. Il a également gagné la UEFA Youth League avec Jong AZ et le titre européen avec les Pays-Bas des moins de 19 ans. Après être passé par les Pays-Bas espoirs, Smit a rejoint l’équipe nationale des Pays-Bas plus tôt cette année, à l’occasion d’un match amical contre la Norvège.

« La confiance du club est évidemment immense. Je me sens vraiment chez moi ici et j’ai encore beaucoup à apprendre. En principe, nous sommes tombés d’accord assez vite », explique Smit au sujet de sa décision de lier son avenir à l’AZ.

« Chez les jeunes, on vit bien sûr de très beaux moments. Mais je trouve que c’est en équipe première que ça compte vraiment. La victoire en Coupe, les beaux matches européens... C’est pour ça qu’on fait tout ça, au bout du compte. Et le simple fait de rejouer ici à chaque fois me rend fier », confie le joueur de l’AZ, reconnaissant et heureux de pouvoir continuer à jouer à Alkmaar, dans le club qu’il aime tant.

« Je pense qu’on ne voit pas ça très souvent, mais ici, si. Il y a bien sûr beaucoup de garçons qui jouent ici depuis de nombreuses années. Je trouve ça particulier et j’en suis heureux. On connaît beaucoup de joueurs avec lesquels on évolue depuis longtemps, et des gens qu’on voit depuis tout aussi longtemps. C’est une sorte de famille », ajoute Smit.

« On a beaucoup parlé et écrit au sujet de Kees. C’est un immense talent, mais ce qui compte surtout dans cette prolongation, c’est l’attachement de Kees à l’AZ », se réjouit le directeur technique Niels van Duinen.

Le fait que Smit signe un nouveau contrat après onze ans à l’AZ rend Van Duinen fier. « Je pense que c’est unique et, en même temps, que c’est quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers à l’AZ. C’est un très grand compliment pour le club, car il s’agit de l’attachement que les joueurs lui portent. C’est quelque chose que j’ai fortement ressenti lors de mes discussions avec Kees. »