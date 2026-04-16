Kees Smit n’est pas le seul talent néerlandais à pouvoir prétendre à un transfert de premier plan

Mercredi, Givairo Read a fait parler de lui dans le monde du football anglais. Selon Sky Sports, Manchester City envisagerait de recruter cet arrière droit de 19 ans au Feyenoord lors du mercato estival.

Ce regain d’intérêt a été évoqué en direct à la télévision. Formé à Amsterdam, le latéral droit offrirait aux Citizens une solution supplémentaire sur le flanc droit de la défense.

Actuellement, c’est le milieu de terrain Matheus Nunes qui occupe souvent ce poste. Malgré sa blessure, Read reste en haut de la liste des priorités des Citizens.

Si l’intérêt remonte à novembre, le club mancunien semble désormais prêt à passer à l’action. Il pourrait toutefois devoir affronter la concurrence du Bayern Munich, également séduit par le profil du Néerlandais.

Sous contrat à Rotterdam jusqu’en 2029, Read ne sera pas cédé facilement. Évalué à 25 millions d’euros par Transfermarkt, il faudra sans doute bien plus pour le déloger.

Deux transferts de haut niveau en perspective ?

Les deux hommes, vainqueurs ensemble de l’Euro U19 avec les Pays-Bas il y a un an, pourraient ainsi franchir un cap similaire sur le marché des transferts.

Read a disputé cinquante matchs officiels sous les couleurs de Feyenoord, tandis que Smit, légèrement plus âgé, en compte 74 avec l’AZ. Les deux grands talents néerlandais affichent d’ailleurs la même valeur marchande.