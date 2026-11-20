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L’entraîneur de l’AZ, Leeroy Echteld, devra se passer de Kees Smit pour le moment. Le milieu de 20 ans a subi un contretemps dans sa convalescence et ne rejouera « très probablement » pas cette année.

Smit a été écarté pendant un mois en raison d’une blessure à l’aine avant de faire son retour comme remplaçant, le 5 novembre, lors du match de Ligue Europa contre la Juventus. Trois jours plus tard, à domicile face au FC Groningen, il a également joué une trentaine de minutes.

Ces minutes contre Groningen devraient être ses dernières de l’année, sauf énorme surprise. « Vu la manière dont Kees est entré en jeu lors des deux derniers matches, c’est un joueur qu’on veut avoir sur le terrain », explique Echteld sur les canaux de communication de l’AZ.

« Nous avons aussi tout fait pour éviter qu’il se blesse à nouveau, mais il s’avère qu’il était en moins bonne condition que nous le pensions. » Outre Smit, Lewis Schouten ne sera plus disponible en 2026. Le défenseur s’est blessé contre la Juventus.

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« Lewis réalisait lui aussi une très bonne saison, c’est donc également très dommage pour lui, poursuit Echteld. Tout ce qu’ils pourront jouer avant la trêve hivernale sera bon à prendre, mais nous sommes vraiment déçus. »

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Outre les deux joueurs cités, Echteld ne peut pas non plus compter sur Weslley Patati et Jizz Hornkamp. Wouter Goes et Valdemar Byskov seront en revanche de nouveau disponibles dimanche, lorsque l’AZ se rendra sur le terrain du Sparta Rotterdam.

« Goes est resté à Alkmaar en raison de légères douleurs, s’est entraîné pour retrouver la forme et sera de nouveau disponible dimanche, écrit l’AZ. Byskov est revenu plus tôt de son passage en sélection danoise et était lui aussi en bonne forme sur le terrain aujourd’hui. »

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Cinquième à trois points du leader, le PSV, l’AZ est bien placé en Eredivisie. L’équipe d’Echteld a également abordé la trêve internationale avec le moral au beau fixe après son incroyable victoire 4-3 contre le FC Groningen .

« Même si nous avons disputé plusieurs bons matches ces derniers temps, les résultats n’ont pas tourné en notre faveur », constate Echteld, dont l’équipe s’était inclinée contre le FC Twente et l’Ajax lors des rencontres précédentes.

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« Quand on est mené 1-3 à domicile et qu’on parvient malgré tout à renverser la situation pour gagner 4-3, c’est une très belle performance. Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère et de résilience dans ce match », conclut Echteld. Le Sparta, son adversaire, occupe pour l’instant la douzième place.