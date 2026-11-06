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imago-sport-1085557045.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal
Traduit par

Kees Smit : « Feyenoord et l’Ajax, j’en suis encore malade »

K. Smit
Alkmaar

Kees Smit fait son autocritique après la défaite 1-2 de l’AZ face à la Juventus en Ligue Europa. « En réalité, j’ai repris un peu trop vite », reconnaît le milieu offensif du club d’Alkmaar, en référence à sa récente blessure.

« C’est une leçon pour moi : je dois peut-être être plus honnête avec moi-même et avec les kinés », confie Smit à l’Algemeen Dagblad. « Mais je veux simplement jouer le plus possible, et c’est un peu un piège. »

Après s’être remis d’une blessure à l’aine, Smit avait retrouvé les Espoirs néerlandais. Il était titulaire contre la Norvège (0-0) et la Slovénie (victoire 2-4), se montrant décisif lors du deuxième match avec un but et une passe décisive. Blessé, il avait manqué le match contre la Bosnie-Herzégovine qui a permis aux Espoirs de décrocher leur billet pour l’Euro.

Le joueur de l’AZ est ensuite resté sur la touche pendant un mois en raison d’une nouvelle blessure. « Si on ne se sent pas bien, mieux vaut manquer un match, ou deux, mais je voulais aider les Espoirs néerlandais. À cause de ça, j’ai aussi manqué de beaux matches, et ça me contrarie énormément. Feyenoord et l’Ajax, j’en suis encore malade. »

Face à la Juventus, Leeroy Echteld a fait entrer Smit à la 62e minute. « J’avais vraiment hâte de rejouer au football et ce genre de matches donne toujours de l’énergie. Je suis très heureux de jouer à nouveau, et il faut que ça continue. »

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08 nov. 2026

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Smit et Elijah Dijkstra, l’autre entrant, ont permis à l’AZ de se montrer régulièrement dangereux face à la Juventus en fin de match. « Oui, ils ont fait une bonne entrée. Mais je ne pense pas que le match ait vraiment changé seulement à la fin. Je trouve que nous avons bien joué en deuxième période », estime Echteld, satisfait.

« Bien sûr, avec les changements, le match s’ouvre un peu plus et ces garçons apportent davantage d’énergie », analyse l’entraîneur de l’AZ, qui aurait aimé voir son équipe jouer avec plus de maturité en première période. « Pendant le match, on sent qu’il faut hausser le ton d’un cran ou deux. À un moment donné, on y parvient et on voit qu’on peut tout à fait leur tenir tête. »

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