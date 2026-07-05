Keane exhorte les supporters anglais à rester mobilisés avant d’affronter le Mexique

Harry Kane, capitaine de l’équipe d’Angleterre, a exprimé son espoir que son équipe trouve le remède idéal pour chasser la morosité de ce lundi matin, en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

L’équipe de Thomas Tuchel défiera le Mexique, coorganisateur de l’épreuve, au stade Azteca tôt lundi matin, avec l’intention de prolonger son aventure nord-américaine.

Les supporters britanniques avaient brièvement espéré suivre la rencontre à une heure plus décente, la FIFA ayant envisagé d’avancer le coup d’envoi à 19 h, heure d’été britannique (midi, heure locale) en raison d’un risque d’orages.

Finalement, la FIFA a maintenu le coup d’envoi à 1h00 du matin, heure à laquelle les supporters devront donc rester éveillés.

Le Premier ministre Keir Starmer a prolongé le week-end en autorisant les bars à rester ouverts jusqu’à 5 h du matin, et Harry Kane espère que les fans resteront éveillés toute la nuit.

Harry Kane a confié à ESPN : « C’est une bonne nouvelle que les bars restent ouverts pour les supporters. »

Le capitaine des Three Lions a ajouté : « Nous savons à quel point la Coupe du monde compte pour tout le monde et pour tous nos supporters à la maison ; j’espère donc vraiment que certains veilleront toute la nuit, tiendront bon jusqu’au bout, feront la fête jusqu’au lendemain, puis iront dormir un peu après. »

Il a conclu : « Il est très tard, mais nous mesurons ce soutien. C’est ce qui rend la Coupe du monde si unique : ces moments particuliers et ces souvenirs qu’elle nous offre. »

Il a conclu : « Je pense que tout le monde adorera fêter ça au lever du soleil, vers cinq ou six heures du matin. »