Keane, avant la rencontre face à l’Argentine : « Nous devons nous affranchir des querelles du passé. »

Harry Kane, capitaine de l’équipe d’Angleterre, a affirmé que la demi-finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, rival historique, incarnait le summum de l’excitation pour tout joueur. Il a toutefois insisté sur la nécessité pour les « Trois Lions » de ne pas se laisser emporter mais il a aussi insisté sur l’importance de ne pas se laisser submerger par la charge émotionnelle et historique qui accompagne cette affiche mythique.

Cette affiche réveille une rivalité historique, de la main de Diego Maradona en 1986 à l’expulsion de David Beckham en 1998. Les deux géants ne se sont plus croisés en grand rendez-vous depuis 2005 et visent, cette fois encore, le billet pour la finale programmée dimanche.

Finaliste malheureuse des deux derniers Championnats d’Europe, l’Angleterre vise une troisième finale en quatre grands tournois pour mettre fin à six décennies d’attente et « ramener le football chez lui » en conquérant enfin le titre mondial.

Dans un entretien accordé à la chaîne britannique « ITV », Kane a exprimé son immense enthousiasme : « Quel match ! Et quelle occasion formidable d’affronter l’une des meilleures équipes du monde, le tenant du titre mondial, en demi-finale de la Coupe du monde. »

Dans des moments comme celui-ci, je repense à mon enfance, quand j’étais un petit garçon qui rêvait de participer à de tels grands matchs. Cette rencontre représente le summum du spectacle footballistique, c’est pourquoi je suis extrêmement impatient d’y être. Je pense que ce sera un match exceptionnel face à un adversaire solide et coriace, mais j’espère que cette confrontation nous permettra de donner le meilleur de nous-mêmes. »

Mercredi, le stade Mercedes-Benz s’apprête à vibrer d’un bruit assourdissant et d’un enthousiasme communicatif pour accueillir un duel souvent marqué par le suspense et la controverse. Des mesures de sécurité renforcées seront mises en place autour de l’enceinte, où les supporters des deux nations seront mélangés en tribunes, bien que les racines de ce conflit dépassent le cadre du terrain pour toucher à des dimensions politiques et historiques liées à la guerre des Malouines de 1982, dont l’Argentine continue de contester la souveraineté britannique.

Interrogé sur la nécessité d’une discipline supplémentaire pour gérer l’ambiance survoltée de la rencontre, le capitaine anglais a répondu : « Oui et non ; ce n’est pas un aspect sur lequel nous devons trop nous concentrer compte tenu du contexte historique de cette confrontation. »

Kane a ensuite développé son raisonnement : « Oui, l’histoire fait partie du jeu, c’est ce dont vous, les médias, allez parler, et les supporters y réagiront sans aucun doute ; mais, de notre point de vue de joueurs, il s’agit avant tout d’une rencontre face à une grande équipe, intelligente et rigoureuse tactiquement, dont les joueurs savent parfaitement provoquer des erreurs et ralentir le rythme, comme beaucoup d’adversaires que l’on croise au fil d’une carrière. »

Harry Kane a conclu en déclarant : « Au final, ce match est un affrontement entre l’Angleterre et l’Argentine, deux des plus grandes nations du football qui s’affrontent face à face ; deux géants qui se rencontrent en demi-finale de la Coupe du monde, et tout le reste n’est que détails. Notre objectif est clair et nous avons une méthode de préparation spécifique que nous appliquons à chaque instant et avant chaque match ; cette rencontre ne fait pas exception. Le plus important est d’avoir confiance en notre capacité à réussir et à surmonter cet obstacle difficile. »