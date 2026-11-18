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Côme envisage de recruter cet hiver après la nouvelle blessure de Moise Kean.

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Le club du président indonésien Mirwan Suwarso a annoncé mardi : « À la suite d’un problème survenu à l’entraînement, le joueur Moise Kean passe des examens médicaux complémentaires. La priorité du club est d’accompagner Moise dans son rétablissement. Como 1907 communiquera de nouvelles informations dès qu’il en aura à partager ».

Arrivé l’été dernier de la Fiorentina dans le cadre d’un prêt payant de 5 millions d’euros assorti d’une obligation d’achat fixée à 30 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus éventuels, l’attaquant italien, né en 2000 et ancien joueur de la Juventus, avait suivi fin octobre un traitement au tibia à la clinique du docteur Cugat, qui avait estimé son délai de rétablissement à cinq semaines : le traitement n’a pas résolu le problème, de nouvelles complications sont apparues entre-temps et son absence semble devoir se prolonger au moins jusqu’en 2027.

Il Corriere della Sera écrit qu’à Côme, on réfléchit à un remplaçant, notamment parce que le Grec Tasos Douvikas, aussi excellent soit-il et désormais lié au club jusqu’en juin 2031 par un nouveau contrat, ne peut pas disputer tous les matches. Parmi les noms associés à l’équipe entraînée par l’Espagnol Cesc Fabregas figure l’Espagnol Sergio Camello, né en 2001, du Rayo Vallecano. L’Italien Gianluca Scamacca est également à suivre.

Ce dernier, né en 1999, formé à la Roma et passé par le Genoa et Sassuolo, est sous contrat avec l’Atalanta jusqu’en juin 2028. Le club l’a recruté auprès de West Ham pour 28 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de bonus, en devançant l’Inter lors du mercato estival 2023.

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Depuis, Scamacca a inscrit 36 buts en 95 matches sous le maillot de l’Atalanta, dont 3 buts en 12 rencontres disputées cette saison.

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Mais avec l’arrivée de Maurizio Sarri sur le banc, il semble avoir perdu sa place de titulaire au profit de l’international monténégrin Nikola Krstovic.

Il n’est pas exclu que l’Atalanta décide de se séparer de Scamacca lors du prochain mercato hivernal. De son côté, le joueur pourrait voir d’un bon œil un départ pour se relancer, y compris en vue de l’équipe nationale.

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Car le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, ne l’a fait entrer qu’en temps additionnel à la place de Pio Esposito lors du match de Ligue des nations remporté 3-1 contre la France à San Siro après avoir été mené.