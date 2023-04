Karl Toko Ekambi revient sur les insultes et sifflets des supporters lyonnais

Dans un entretien accordé à So Foot, Karl Toko Ekambi est revenu sur le traitement infligé par les supporters lyonnais.

Alors qu'il traversait une saison compliquée avec l'Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi a décidé de changer d'air en rejoignant le Stade Rennais cet hiver, où les choses se passent un peu mieux pour l'international camerounais. Néanmoins, l'ancien joueur de Villarreal a été marqué par son passage à l'OL, dont la fin a été un brin chaotique, notamment avec les supporters du club.

"Toujours les mêmes profils"

Dans un entretien accordé à So Foot publié ce mardi, l'attaquant de 30 ans est revenu sur certains épisodes douloureux de son aventure dans le Rhône, et il n'a pas hésité à mettre en cause le club pour son manque de soutien. "Quand votre photo est partout dans le stade, en grand, que lorsque vous touchez un ballon vous êtes sifflé… C’est dommage parce que je trouve que le club a un peu laissé faire. (...) Bizarrement, ceux qui sont pris pour cible, ce ne sont pas des Lyonnais. Je ne vais pas dire le mot fort auquel je pense, mais voilà… (...) Le problème, c’est que ce sont toujours les mêmes joueurs qui sont ciblés. Maxwel Cornet, Bertrand Traoré, etc", a-t-il lancé dans un premier temps, évoquant également le cas d'Houssem Aouar et Moussa Dembélé.

Le joueur rennais s'est ensuite attardé sur la fin de son aventure avec l'OL, marquée par une sortie sous les sifflets et un coup dans une poubelle lors d'une défaite face à Strasbourg en janvier, son dernier match sous le maillot des Gones. "On est des humains, on a des humeurs. Quand votre photo est partout dans le stade, en grand, que lorsque vous touchez un ballon vous êtes sifflé… C’est dommage parce que je trouve que le club a un peu laissé faire. (...) Quand ça insulte ta mère alors qu’elle est au stade… Quand ça met des photos de toi dans la ville avec écrit « dégagez »… Mon enfant sait lire. Ça devient compliqué au bout d’un moment. Quand tu te fais cambrioler, que tu demandes au club de te mettre la sécurité devant chez toi pendant les matchs et qu’il ne donne pas son accord, alors qu’il le fait pour d’autres joueurs", a-t-il ajouté.

Prêté à Rennes jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, il reste une année de contrat à Toko Ekambi avec l'OL, mais il y a peu de chances de le revoir porter le maillot lyonnais...