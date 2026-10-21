Kane se rapproche du record de Ronaldo, mais le Bayern ne bat pas Arsenal

Le Bayern Munich a fait match nul 2-2 contre Arsenal, mercredi en Ligue des champions. Harry Kane a une nouvelle fois joué un rôle important pour le grand club allemand, avec une passe décisive et un but, mais cela n’a pas suffi pour l’emporter.

Arsenal a rapidement subi un coup dur : Bukayo Saka est sorti sur blessure avant le quart d’heure de jeu. Son remplaçant, Eberechi Eze, a ouvert le score après avoir intelligemment déjoué le piège du hors-jeu tendu par le Bayern.

Le Bayern s’est battu pour revenir et a égalisé après 35 minutes de jeu. Kane a délivré une passe magistrale à Alphonso Davies, qui a trompé David Raya de près. Arsenal est ensuite passé tout près de reprendre l’avantage par Riccardo Calafiori, mais aucun autre but n’a été inscrit en première période.

Le début de la seconde période a été animé, avec de superbes arrêts de Manuel Neuer et de Raya. Ismael Saibari s’est ensuite soudainement retrouvé en bonne position, mais a tiré à côté alors qu’il était hors-jeu. Les deux équipes cherchaient clairement la victoire.

Le Bayern a obtenu un penalty après une heure de jeu à la suite d’une main malheureuse de Gabriel Magalhães. Kane s’est présenté face au ballon et a marqué sans trembler. Il a désormais trouvé le chemin des filets lors de dix matches consécutifs en Ligue des champions. Cristiano Ronaldo avait, lui, déjà marqué lors de onze matches de suite dans la compétition.

Le jeu allait d’un but à l’autre et Konrad Laimer a tiré juste à côté après une contre-attaque rapide. Raya a ensuite empêché Luis Díaz, entré en jeu, de marquer. Pendant ce temps, les minutes s’égrenaient à l’Allianz Arena et le Bayern se rapprochait d’une victoire importante.

Mais cette victoire n’est pas venue : au terme d’une belle action, Declan Rice a égalisé à 2-2 pour Arsenal. Neuer a encore détourné au-dessus de la barre une frappe puissante de Jurriën Timber. Un point mérité pour les visiteurs, finalistes malheureux de la Ligue des champions la saison dernière.