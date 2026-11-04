Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich et lauréat du Ballon d'Or 2026, a affirmé que son style de jeu le rendait différent des attaquants traditionnels, estimant que sa manière d'évoluer pourrait contribuer à changer le regard des générations futures sur le poste d'avant-centre.

L'attaquant anglais a déclaré, dans des propos rapportés par le site « Tribuna » : « J'ai un style unique, et de ce point de vue, je suis un lauréat singulier du Ballon d'Or. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui jouent comme je joue et qui atteignent les chiffres que j'atteins, tout en décrochant en même temps vers le milieu de terrain, en participant défensivement et en apportant mon aide dans de nombreux domaines. »

Et Kane, âgé de 33 ans, d'ajouter : « Cela changera peut-être la manière dont les gens perçoivent le poste d'avant-centre à l'avenir, et donnera aux jeunes joueurs une approche différente de ce poste. J'en suis fier. »

Kane revient sur son parcours vers le sommet

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L'attaquant du Bayern Munich a évoqué les difficultés auxquelles il a été confronté au début de sa carrière, soulignant que son chemin vers le sommet n'avait pas ressemblé à celui de nombreux anciens lauréats du Ballon d'Or, et que le travail et la détermination avaient été à l'origine de cet accomplissement.

Il a déclaré : « Mon chemin a été quelque peu différent de celui des autres lauréats du Ballon d'Or. Après des moments difficiles, surtout au début de ma carrière, certains ne s'attendaient peut-être pas à ce que j'atteigne ce niveau, mais grâce au travail acharné, à la capacité de résilience et à la détermination, j'ai réussi à y parvenir. »

Kane a adressé un message implicite à ses détracteurs, ajoutant : « Les personnes qui connaissent et comprennent le football ont toujours été admiratives de moi, de ma façon de jouer et de la manière dont j'aborde les matchs. »

L'ambition de changer la conception de l'attaquant traditionnel

Kane estime que son rôle sur le terrain dépasse la seule mission de marquer des buts, puisqu'il combine les déplacements dans la profondeur de l'attaque, le décrochage pour participer à la construction du jeu et la contribution aux tâches défensives, autant de caractéristiques qui, selon lui, lui confèrent une singularité parmi les attaquants.

L'attaquant du Bayern Munich aspire à ce que l'influence de son style s'étende aux générations futures, en donnant aux jeunes joueurs une perception différente des tâches que peut accomplir un joueur évoluant au poste d'avant-centre.