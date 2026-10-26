Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, est arrivé dans la capitale britannique, Londres, pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or 2026, dans un contexte de confiance croissante au sein de son camp quant à la possibilité de le voir remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du monde du football, tandis que des doutes planent sur la présence de la légende argentine Lionel Messi.

Le site « Tribuna » a rapporté que Kane était arrivé à Londres après la victoire du Bayern Munich face à Fribourg dimanche, accompagné de membres de son équipe, qui ont établi leur quartier général dans un secteur proche du London Palladium, théâtre qui doit accueillir la cérémonie.





Le capitaine de l'équipe d'Angleterre possède un palmarès solide qui renforce ses chances dans cette compétition, après avoir remporté le Soulier d'Or européen pour la saison 2025-2026 et contribué à la conquête par le Bayern Munich du championnat d'Allemagne, de la Coupe d'Allemagne et de la Supercoupe d'Allemagne.

Kane a également atteint les demi-finales de la Ligue des champions d'Europe avec le club bavarois et a livré un beau parcours avec l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde, portant son total à 73 buts avec le club et la sélection toutes compétitions confondues, soit une moyenne supérieure à un but par match.

Jan Christian Dreesen, le directeur général du Bayern Munich, a affiché son soutien évident à l'attaquant de l'équipe avant la cérémonie, soulignant le bonheur qu'éprouverait le club bavarois si Kane parvenait à remporter le Ballon d'Or.

Dreesen a déclaré : « Bien sûr, nous serions très heureux si Harry Kane remportait le Ballon d'Or. Harry bat des records année après année, mais ses 73 buts avec le Bayern Munich et l'équipe d'Angleterre revêtent une importance particulière cette fois-ci. »

Malgré l'optimisme grandissant au sein du camp de Kane, la compétition reste ouverte, d'autres noms étant en lice pour remporter le trophée, sans que l'identité du vainqueur soit tranchée avant l'annonce officielle.

Messi n'assistera pas à la cérémonie ?

De l'autre côté, la présence de Lionel Messi, détenteur du record du nombre de sacres au Ballon d'Or avec 8 récompenses, n'est pas attendue à la cérémonie, malgré de précédentes spéculations sur la possibilité qu'il remette l'un des trophées.

Selon le site, la star argentine a vécu un emploi du temps chargé ces derniers jours, après s'être rendue dans la ville d'Oviedo pour recevoir une distinction lors de la cérémonie des prix Princesse des Asturies, avant de rentrer aux États-Unis pour disputer avec l'Inter Miami son match face aux New York Red Bulls.

Messi a également assisté au tournoi de la Messi Cup dimanche, ce qui rend improbable un déplacement de sa part à Londres pour assister à la cérémonie.

La cérémonie du Ballon d'Or 2026 se tient à Londres, pour célébrer les 70 ans du lancement de la récompense, attribuée pour la première fois à Stanley Matthews en 1956, dans l'attente de connaître l'identité du lauréat du trophée principal et des autres récompenses individuelles.











