Kaj Sierhuis privilégiait un projet financier plus intéressant que celui de NEC, mais la transaction a finalement échoué

Kaj Sierhuis (28 ans) devait poursuivre sa carrière à Chypre, d’après le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin. L’attaquant, libre de tout contrat, espérait y signer un bail lucratif, mais l’accord a capoté au dernier moment.

Le journaliste ne dévoile pas le nom du club concerné, ni les raisons précises de l’échec de la transaction.

Selon le spécialiste des transferts, l’attaquant avait pourtant reçu une proposition financièrement attractive ; mais, la semaine dernière, l’accord a été soudainement annulé.

Selon Boualin, l’attaquant néerlandais aurait même rejeté le NEC pour tenter cette aventure chypriote. Reste à savoir si le club de Nimègue reviendra à la charge.

Mardi, ESPN a indiqué que le FC Utrecht s’intéressait également à Sierhuis. L’attaquant né à Athènes a pris part à quinze buts du Fortuna Sittard la saison dernière.

Il a inscrit treize buts et délivré deux passes décisives. Selon Transfermarkt, la valeur de ce ancien international espoir s’élève à 1,8 million d’euros.

Avant de s’engager avec Fortuna Sittard, l’attaquant avait déjà porté les couleurs de l’Ajax, du FC Groningen, du Stade de Reims et d’Heracles Almelo.