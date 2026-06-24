Cet été, après trois saisons au Fortuna Sittard, Kaj Sierhuis a quitté le club en tant que joueur libre. L’attaquant a trouvé un nouveau défi au NEC. Son choix de rejoindre le club de Nimègue s’explique par plusieurs raisons, dont une particulièrement surprenante : la musique d’avant-but.

Dans un entretien avec ESPN, l’ancien joueur formé au centre de l’Ajax reconnaît avoir eu des opportunités à l’étranger. « Au début, j’étais convaincu que je voulais me lancer dans une telle aventure », explique-t-il.

« L’étranger représente une expérience unique, une chance de s’enrichir en tant que personne en découvrant une autre culture. Cela rend très flexible », poursuit Sierhuis, avant d’expliquer pourquoi il a finalement choisi le NEC.

Pour lui, l’ambiance du stade est primordiale, et l’incontournable « Japapa » doit résonner le plus souvent possible. « J’ai souvent joué ici. Je connais le stade, je connais l’ambiance. Ça a compté dans ma décision. »

« Quand on a ce genre d’hymne après un but, on a envie de l’entendre le plus souvent possible pendant la saison. J’aime ce genre de petits détails, comme un chant de but. Ici, tout le stade s’embrase à ce moment-là. Ça me motive vraiment », conclut-il.

Sur le plan sportif, il estime que ses qualités de buteur s’intégreront parfaitement au jeu offensif du club néerlandais : « C’est un beau pas en avant au sein de l’Eredivisie. »

Cette saison, Sierhuis découvrira la scène européenne avec le NEC. Après une saison particulièrement réussie, les Pêcheurs de Nimègue aborderont le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Mercredi, le groupe de Dick Schreuder a entamé sa préparation.