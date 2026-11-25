Comment regarder Kairat Almaty - Mjaellby avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 10:30 Almaty Central Stadium

Le Kairat Almaty reçoit Mjaellby en Ligue Conférence au stade central d’Almaty. Le club kazakh affronte une équipe suédoise nettement mieux placée au classement.

Le Kairat occupe la 27e place du classement de la phase de ligue et a besoin de résultats pour remonter. L’équipe de Zhora Arutyunyan a fait match nul trois fois lors de ses cinq dernières rencontres, dont un 1-1 contre l’Atalanta lors de sa plus récente sortie européenne.

Ce résultat faisait suite à une lourde défaite 5-1 contre le Panathinaïkos, un score qui reste marquant dans son bilan. Le Kairat a aussi montré son potentiel offensif en battant l’Irtysh Pavlodar 5-0 en Premier League.

Mjaellby arrive dans une bien meilleure dynamique. L’équipe d’Andreas Braennstroem est invaincue lors de ses cinq derniers matches et occupe la 9e place du classement de la Ligue Conférence.

Elle a battu le Borac Banja Luka 2-0 dans cette compétition et n’a pas encaissé de but lors de trois de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 contre Malmoe FF en Allsvenskan.

Le Kairat a donc l’avantage de jouer à domicile, tandis que Mjaellby affiche une meilleure forme et occupe une meilleure place au classement. Voici comment suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la diffusion de Kairat Almaty - Mjaellby ne sont pas encore disponibles. Nous ajouterons ici les détails sur la chaîne TV et le streaming dès leur confirmation.

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