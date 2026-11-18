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Edon Zhegorva va mieux et a repris l'entraînement avec le groupe.

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Pour une fois, de bonnes nouvelles arrivent de l'infirmerie de la Continassa pour Luciano Spalletti. L'entraîneur de la Juventus a traversé cette trêve internationale dans l'inquiétude des nouvelles venues des rassemblements des sélections. Déjà en pleine situation d'urgence, la Juventus a dû faire face aux blessures de Edon Zhegrova et Zeki Celik. Mais aujourd'hui, le retour de l'un des deux dans le groupe a été confirmé.

ZHEGROVA DE RETOUR DANS LE GROUPE : Spalletti a remis son équipe au travail en vue de la prochaine journée de championnat, qui verra la Juventus recevoir Venise à l'Allianz Stadium dimanche à 12 h 30, lors de la 12e journée de Serie A 2026/2027. Zhegrova figure de nouveau parmi les joueurs disponibles. Le Kosovar avait ressenti une gêne musculaire avec sa sélection et manqué son deuxième match de cette trêve, mais il s'en est remis et a repris l'entraînement.

4 JOUEURS S'ENTRAÎNENT ENCORE À PART : Les quatre autres joueurs aux prises avec des problèmes « en voie de guérison » ne sont, eux, pas encore rétablis. Andrea Cambiaso reste incertain pour le match contre Venise et accélère sa récupération, tout en travaillant à part, pour se remettre du problème ressenti avant la trêve. Kalulu, en revanche, ne sera pas en mesure de jouer contre Venise, c'est certain, et vise le match de championnat suivant contre Côme. Celik et Nico Gonzalez ont, eux, quelques chances de revenir, mais la prudence reste de mise.

CONCEICAO OUI, YILDIZ ET LES ABSENTS DE LONGUE DURÉE NON : Rétabli de son problème à l'épaule, Chico Conceicao s'entraîne déjà avec ses coéquipiers. Bien que Yildiz ait repris le travail sur le terrain, son retour reste encore lointain : il faudra au moins un mois avant de le revoir à 100 %. Toujours aucune nouveauté concernant Locatelli et Thuram, qui reprendront le travail en 2027.

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LE CALENDRIER : La Juventus doit remonter au classement de Serie A. Ses deux prochains matches, contre Venise à domicile et Côme à l'extérieur, seront également déterminants pour l'avenir de Spalletti. L'entraîneur pourrait toutefois faire valoir le parcours positif de son équipe en Ligue Europa, où la Juventus affrontera l'Omonia jeudi 26 novembre. Enfin, après le match contre Côme, la Juventus fera ses débuts en Coupe d'Italie en huitièmes de finale contre Sassuolo.