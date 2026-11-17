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Pas seulement David contre Sorloth avec l'Atlético de Madrid : la Juventus envisage aussi un autre échange en attaque.

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L'entraîneur Luciano Spalletti réclame un véritable avant-centre pour le prochain mercato hivernal, et les dirigeants de la Juventus se sont déjà mis au travail pour tenter de le satisfaire.

Une piste mène à l'international norvégien Alexander Sorloth (né en 1995, il fêtera ses 31 ans le 5 décembre prochain) de l'Atlético de Madrid, où Jonathan David a été prêté le dernier jour du précédent mercato estival, avec une option d'achat fixée à 25 millions d'euros.

Jusqu'ici, l'international canadien (né en 2000, ancien joueur de Lille) a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 11 apparitions, pour un total de 436 minutes jouées avec l'équipe entraînée par le Cholo Simeone. Ce dernier n'a, en revanche, utilisé Sorloth que 155 minutes en 6 apparitions cette saison, sans but ni passe décisive.

La Gazzetta dello Sport écrit que l'autre piste étudiée par la Juventus pour renforcer son attaque mène à Monaco, avec un possible échange entre Folarin Balogun et Edon Zhegrova.

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Ce dernier est arrivé à Turin à l'été 2025 en provenance de Lille pour 15,5 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 3 millions d'euros de bonus. Jusqu'ici, l'international kosovar né en 1999, qui revient d'une énième blessure, a inscrit 2 buts et délivré autant de passes décisives en 36 apparitions sous le maillot de la Juventus. Zhegrova est sous contrat avec le club jusqu'en juin 2030 et perçoit un salaire de 2,5 millions d'euros nets par an.

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Las de son statut de remplaçant, Zhegrova pousse pour un transfert en janvier et fait les yeux doux à Monaco. De son côté, Balogun n'y est pas satisfait et joue peu (un but en 7 apparitions, pour un total de 230 minutes jouées, barré à son poste par l'espoir allemand Paris Brunner) après l'échec de son transfert au club anglais d'Everton.

La perspective de rejoindre la Juve séduit beaucoup l'international américain né en 2001, arrivé d'Arsenal pour 30 millions d'euros lors du mercato estival 2023.

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Depuis, Balogun a inscrit 32 buts et délivré 13 passes décisives en 98 apparitions sous le maillot de Monaco, avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2028 et où il perçoit un salaire d'environ 3,5 millions d'euros nets par an.

La Juventus ne serait intéressée que si Monaco acceptait la formule d'un prêt sans obligation d'achat, afin de tester Balogun en Serie A avant d'investir 45 à 50 millions d'euros pour l'acquérir définitivement.