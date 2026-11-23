Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Une nouvelle projection du design du nouveau maillot domicile de la Juventus pour la saison 2027-28 a été dévoilée. Selon le site spécialisé Footy Headlines, le designer JMFK a créé une nouvelle projection du maillot domicile de la Juventus pour la saison 2027-28, qui pourrait être très proche du design définitif.

Le nouveau maillot domicile 2027-28 de la Juventus, conçu par Adidas, célébrera le 130e anniversaire du club, point d'orgue d'une saison historique pour le club fondé en 1897. Le maillot devrait présenter un style épuré et traditionnel, avec une esthétique dominée par le noir, nettement plus présent que le blanc. Parmi les éléments annoncés figurent un panneau arrière principalement noir avec des inscriptions blanches et les trois bandes Adidas blanches sur des épaules noires. Son lancement est prévu en mai ou juin 2027.

Les premières informations sur le nouveau maillot domicile 2027-28 de la Juventus ont été révélées par l’informateur italien @La_Bianconera. Conçu par Adidas, le maillot accompagnera la Juventus lors d’une saison historique marquant le 130e anniversaire de la fondation du club en 1897.

Le nouveau maillot domicile Adidas de la Juventus pour la saison 2027-28 se distinguera par un style épuré et traditionnel, célébrant cet anniversaire important du club avec une approche affirmée et moderne qui privilégie l’identité classique de l’équipe.

Publicité Publicité

La caractéristique la plus distinctive du maillot domicile 2027-28 de la Juventus devrait être la nette prédominance du noir sur le blanc. Bien que le nombre exact et la largeur des rayures verticales ne soient pas encore connus, l’esthétique dominée par le noir devrait comprendre un panneau arrière principalement noir, avec le nom et le numéro du joueur imprimés en blanc pour créer un contraste, conformément à la tradition du club, notamment dans les années 1970 et 1980. Les trois bandes Adidas blanches traverseront également les épaules noires. Le maillot domicile Adidas de la Juventus pour la saison 2027-28 devrait être présenté entre mai et juin 2027.