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La Juventus retrouve Jeff Ekhator, buteur avec l’Italie des moins de 21 ans, et attend Kenan Yildiz. De retour à l’entraînement avec ballon, ce dernier devrait se remettre de sa blessure d’ici un mois.

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En attendant, les dirigeants de la Juventus poursuivent discrètement leur travail en vue du prochain mercato hivernal.

La Gazzetta dello Sport écrit que le plan prévoit trois renforts pour l’équipe entraînée par Luciano Spalletti : un latéral gauche, un milieu de terrain et un attaquant.

En tête de liste figurent trois joueurs évoluant à l’étranger : le Franco-Algérien Rayan Ait-Nouri (né en 2001), de Manchester City, le Danois Pierre-Emile Hojbjerg (né en 1995), de Marseille, et le Norvégien Alexander Sorloth (né en 1995), de l’Atlético de Madrid.

Les autres pistes mènent à l’Espagnol Alejandro Balde (né en 2003), du FC Barcelone, ou à l’Italien Destiny Udogie (né en 2002, passé par l’Udinese et Vérone), de Tottenham, pour le poste de latéral gauche ;

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au Français Darryl Bakola (né en 2007), de Sassuolo, au milieu de terrain, même s’il s’agirait plutôt d’un investissement d’avenir pour la saison prochaine ;

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à l’Américain Folarin Balogun (né en 2001), de Monaco, à l’Italien Gianluca Scamacca (né en 1999), de l’Atalanta, ou à l’Italo-Argentin Mateo Retegui (né en 1999), d’Al-Qadsiah, en attaque. Pour ce dernier, il faudrait toutefois surmonter l’obstacle de son salaire élevé.

La Gazzetta dello Sport explique toutefois que trois recrues, c’est beaucoup, et pas seulement pour des raisons financières, que la dernière augmentation de capital annoncée pourrait atténuer.

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En effet, l’effectif de la Juventus est déjà trop fourni et plusieurs joueurs ne figurent pas sur les listes : Arkadiusz Milik, les blessés Manuel Locatelli, Khephren Thuram et Kamil Grabara, ainsi qu’Edon Zhegrova et Daniele Rugani, exclus de la liste UEFA et donc indisponibles en Ligue Europa.

Bref, il n’y a plus de casiers libres à la Continassa et le directeur général Giovanni Carnevali doit donc commencer par des départs. Cela dit, le directeur général, avec le directeur technique Frederic Massara et le directeur sportif Marco Ottolini , explore le marché pour répondre aux besoins du banc et des supporters.