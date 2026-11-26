Pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, la Juventus jouera ce soir à domicile contre l'Omonia : rendez-vous à 21 h à l'Allianz Stadium.
Voici les joueurs convoqués par Luciano Spalletti pour affronter l'équipe chypriote.
Les jeunes Arman Durmisi (avant-centre né en 2008), Stefano Merola (ailier né en 2007) et Stefano Turco (milieu de terrain né en 2005) figurent également dans la liste.
JUVENTUS : LA LISTE DES JOUEURS CONVOQUÉS FACE À L'OMONIA
2 Celik
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18 Ekhator
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
32 Cabal
33 Neto
47 Durmisi
51 Merola
52 Turco